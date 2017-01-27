Английского вратаря уволили за то, что он съел пирог во время матча (видео)
Руководство английского футбольного клуба «Саттон Юнайтед» решило уволить вратаря, который позволил себе съесть кусок пирога во время матча Кубка Англии против «Арсенала». Причём спортсмен перекусил не на поле, а на скамейке запасных. Об этом сообщает ТАСС.
Сеть супермаркетов Morrisons быстро сориентировалась и предложила ему должность официального дегустатора пирогов. Надо сказать, что 46-летний голкипер Уэйн Шоу – мужчина весьма колоритный, его вес составляет около 130 килограммов.
«Мы всегда ищем лучшие таланты, которые пробуют наши пироги. Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Мы были очень впечатлены его приверженностью к еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог – лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере», – сказала глава отдела Morrisons Тесса Кэллахан.
Всё началось с того, что перед началом матча, который, вероятно, теперь войдёт в историю, одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер оправдал ожидания поклонников и сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.
Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» – «Арсенал» завершился со счётом 0:2.
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