Английского вратаря уволили за то, что он съел пирог во время матча (видео)

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Руководство английского футбольного клуба «Саттон Юнайтед» решило уволить вратаря, который позволил себе съесть кусок пирога во время матча Кубка Англии против «Арсенала». Причём спортсмен перекусил не на поле, а на скамейке запасных. Об этом сообщает ТАСС.

Сеть супермаркетов Morrisons быстро сориентировалась и предложила ему должность официального дегустатора пирогов. Надо сказать, что 46-летний голкипер Уэйн Шоу – мужчина весьма колоритный, его вес составляет около 130 килограммов.

«Мы всегда ищем лучшие таланты, которые пробуют наши пироги. Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Мы были очень впечатлены его приверженностью к еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог – лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере», – сказала глава отдела Morrisons Тесса Кэллахан.

Всё началось с того, что перед началом матча, который, вероятно, теперь войдёт в историю, одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер оправдал ожидания поклонников и сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» – «Арсенал» завершился со счётом 0:2.

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#происшествия #спорт

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