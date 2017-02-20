Не только опыт, а чутьё и хитрость: амурские полицейские рассказали, как служат Родине

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Накануне Дня защитника Отечества амурские полицейские – представители различных подразделений – поделились, почему выбрали непростую профессию, рассказали о сложностях и вспомнили интересные примеры из работы. Кому-то приходится быть и психологом, кому-то приходится идти на хитрость, кто-то старается найти подход к каждому человеку. Специалисты пресс-службы амурского управления МВД поговорили с настоящими защитниками.

Командир отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский», старший сержант полиции Дмитрий Грибов поделился, что прежде всего сотрудник должен быть мужественным, ответственным, физически подготовленным, способным быстро оценить обстановку и обладать выдержкой.

«А ещё необходимо уметь разговаривать с людьми. Наш рабочий день не заканчивается с наступлением сумерек, а, наоборот, количество вызовов увеличивается. Где-то компания слишком "громкая" в сквере или во дворе сидит, где-то граждане распивают в общественных местах, а где-то хулиганы активизировались. Не обходится и без семейных скандалов. Разные ситуации бывают, но главное – вовремя прийти на помощь людям.

Приходится иногда и на хитрость идти. Помню, как в городе было зафиксировано несколько случаев, когда неизвестные разбивали зеркала на автомобилях. В общем, несколько ночей мы патрулировали в гражданской форме одежды, чтобы не спугнуть их. В результате услышали, как женщина призывает на помощь, побежали за злоумышленниками, а это оказались именно те граждане, кто и занимался повреждением автотранспорта горожан. Мы задержали их и доставили в отдел полиции», – поделился полицейский с пятилетним стажем.

Инспектор спецбатальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Амурской области, старший лейтенант полиции Сергей Присухин говорит: «Всякие случаи бывают. Но я ни разу не пожалел, что пришёл на службу в ГИБДД – это моё призвание!»

«Практически все восемь лет службы я работаю на стационарном посту ДПС ГИБДД в Бурейском районе на федеральной автодороге сообщением Чита-Хабаровск. Здесь своя специфика. Дело в том, что люди, передвигающиеся по данной трассе, в основном едут на дальние расстояния. У инспектора какое-то внутреннее чутье должно быть, чтобы понять, какую машину остановить, на кого обратить внимание. Но это наши профессиональные секреты. Кроме того, инспекторы ДПС ГИБДД – это в какой-то степени психологи. При проверке документов, при беседе с человеком, необходимо правильно себя повести, чтобы не спугнуть его, если это, например, преступник.

Вот буквально недавно участвовал в совместной с управлением по контролю за оборотом наркотиков операции по задержанию граждан, перевозивших героин. Мы остановили данный автомобиль, понимали, что партия наркотика особо крупного размера, поэтому можно ожидать, чего угодно. Вплоть до того, что их могла прикрывать другая машина, следовавшая за ними. Необходимо было действовать оперативно и грамотно. В итоге в ходе личного досмотра у одного из граждан мы обнаружили и изъяли полимерный свёрток с героином, массой около 500 граммов, который был прикреплён под одеждой к ноге. После при осмотре авто обнаружили тайник, оборудованный в технологическом люке бензобака. Там находилось 2 пластиковые бутылки с героином, весом около 1 200 граммов. Установлено, что задержанные граждане перевозили наркотики транзитом через Амурскую область в другой регион», – делится работник с 8-летним стажем.

Сотрудник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних полиции Благовещенска, капитан полиции Валентин Саворовский считает, что «чтобы к тебе прислушивались, надо, чтобы тебе доверяли». Он работает в органах уже 8 лет.

«Участковый – это первый человек, к которому идут со своими проблемами граждане. И я должен оправдывать их доверие. Категории граждан, с которыми мы работаем, разные, к каждому необходимо найти свой подход. Ведь даже обычная беседа – это тоже профилактическая мера. В прошлом году мной раскрыто 9 преступлений, рассмотрено около 500 обращений граждан, к административной ответственности привлечено около 70 человек.

За время моей службы со многим пришлось столкнуться, каждый случай интересный, потому что индивидуальный. Но особенно запомнилось первое раскрытое преступление. В 2010 году во время обучения в Центре профессиональной подготовки УМВД мы проходили практику в своих подразделениях. Участвуя в оперативно-разыскных мероприятиях, мы с коллегой заметили двух мужчин, которые катили минимотик. Мы остановили их, стали разговаривать, выяснять, откуда он у них. Предположив, что, скорее всего, минимотик они украли, мы сообщили, что являемся сотрудниками органов внутренних дел. В этот момент они попытались скрыться, разбежавшись в разные стороны. Я погнался за одним из них, свистел в свисток, требуя остановиться, и при этом еще сообщил о случившемся в дежурную часть. Мужчина резко остановился и сказал, что ни в чем не виноват, что это все его друг придумал, а после опять также резко побежал. Я за ним. В итоге в одном из дворов, куда забежал злоумышленник, нас уже ждали сотрудники ППСП. Вот так, будучи еще слушателями учебного центра, мы раскрыли преступление», – говорит Валентин Саворовский.

Главный эксперт экспертно-криминалистического центра управления МВД России по Амурской области, майор полиции Алексей Заточный уверен – граждане должны понимать, что в любом случае всё тайное рано или поздно становится явным.

По специальности физик-информатик 10 лет назад пришел на службу в органы внутренних дел в Экспертно-криминалистический центр УМВД и по сей день занимается проведением компьютерной экспертизы. Её главная цель – исследование цифровой информации.

«То есть объект нашего внимания – это флешкарты памяти, память сотовых телефонов, жесткие диски и так далее. На проведение компьютерной экспертизы может уйти от двух дней до двух-трех месяцев. Когда я только пришел работать, очень распространённым преступлением была кража Интернет-паролей. Сегодня актуальной проблемой является кража денег с банковских счетов с помощью вредоносных программ. Например, абоненту приходит смс-сообщение «Посмотри фото» и ссылка, а на самом деле это вирус, с помощью которого со счета жертвы злоумышленники переводят деньги на свои счета. Мы находим даже те данные, которые пользователь, как он думает, удалил раз и навсегда. В ходе экспертизы мы все эти файлы восстанавливаем.

Так, несколько лет назад к уголовной ответственности был привлечён амурчанин, который занимался распространением детской порнографии в сети Интернет. Пытаясь себя обезопасить, он все файлы с фотоаппарата и компьютера удалял. В ходе обысков оперативники изъяли технику, а мы в ходе экспертизы восстановили все удаленные фотографии, переписки и прочие детали, доказывающие его вину. В общем, граждане должны понимать, что в любом случае все тайное рано или поздно становится явным», – поделился Заточный.

Начальник отделения межрайонного отдела управления уголовного розыска управления МВД России по Амурской области, майор полиции Андрей Устинов считает, что работа в уголовном розыске совсем не такая, как показывают в кино. На самом деле всё намного интереснее, серьёзнее и рискованней.

«Конкретно мой отдел занимается раскрытием разбойных нападений, грабежей и квалифицированных квартирных краж. У данных преступлений своя специфика. Если, например, при расследовании убийства оперативник отходит от круга лиц потерпевшего, то у нас всё намного сложнее. Как правило, свидетелей и очевидцев тех же квартирных краж в короткие сроки найти невозможно. Вот и приходится собирать эту информацию по крупицам, чтобы целостная картина получилась.

Примеров из практики много можно привести. Ну вот, например, запомнился случай, когда в 2009 году задержали гражданина, подозреваемого в совершении серии квартирных краж. У него была интересная схема – он устраивал мини-пожар в подъезде, а потом бегал по соседям с криками "пожар". В тот момент когда жильцы тушили огонь, он в из их квартир забирал все, что плохо лежит. Когда мы установили подозреваемого, он находился в больнице на лечении. Но как будто что-то почувствовал и сбежал. В результате наша сотрудница под видом медработника пришла к его маме и сказала, что ему необходимо прибыть в медучреждение за больничным листом. Там-то мы его и задержали», – поделился страж порядка с опытом работы 11,5 лет.

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