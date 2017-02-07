Gallup: число американцев, положительно относящихся к Путину, достигло максимума с 2003 года

Фото: vesti.ru

Положительное восприятие президента России Владимира Путина гражданами США достигло своего максимума с 2003 года. При этом мнение американцев о самой России практически не изменилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Gallup, передаёт «Лента.ру».

Согласно данным социологов, к Владимиру Путину положительно относятся 22 % граждан США, что является наивысшим показателем за последние 14 лет. Стоит отметить, что ещё в 2015 году деятельность российского лидера одобряли лишь 13 % американцев. В то же время 72 % респондентов по-прежнему оценивают президента России негативно.

Положительным образом о России отзываются 28 % американцев, это на 2 % меньше, чем в годом ранее. Негативных взглядов о нашей стране придерживаются 70 % респондентов.

Как отметили в Gallup, наибольший прирост числа симпатизирующих Путину и России наблюдается среди сторонников Республиканской партии. Если в 2015-м таковых было 12 %, то сейчас – 32 %. В Демократической партии обратная картина: положительно к президенту РФ относятся лишь 10 % партийцев, что на 6 % меньше, чем двумя годами ранее.

Аналогичная ситуация сложилась и в отношениях к России: положительно к ней относятся 35 % республиканцев и лишь 16 % демократов.

Опрос проводился в первых числах февраля 2017 года, в нём участвовали свыше 1 тысячи жителей всех 50 штатов.

Просмотров всего: 10

#политика #российская власть #США

распечатать