Житель Якутии вез на продажу в Амурскую область золото стоимостью 8 миллионов рублей

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Суд в Якутии вынес обвинительный приговор местному жителю, в машине которого нашли более трех килограммов золота в слитках. Эксперты оценили его стоимость в 8 миллионов рублей. Мужчина признался, что вез драгметалл в Амурскую область, где намеревался его продать, пишет «Интерфакс».

В августе прошлого года на федеральной трассе «Лена» был остановлен автомобиль «Лексус». В багажнике машины было найдено промышленное золото в слитках общим весом более трех килограммов стоимостью 8 миллионов рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов) с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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