В праздничные и выходные дни энергетики ДРСК будут работать в режиме повышенной готовности

В выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля и 8 марта 2017 года во всех филиалах АО «ДРСК» вводится режим повышенной готовности с целью обеспечения надежной работы электрических сетей и своевременного принятия оперативных решений при возникновении внештатных ситуаций.

В этот период во всех филиалах АО «ДРСК» и исполнительном аппарате будет осуществляться круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей, оперативного и ремонтного персонала. Службой экономической безопасности будут приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности и охраны объектов энергетики.

В режиме повышенной готовности непрерывно будет осуществляться работа оперативно-диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций филиалов компании. На случай возникновения технологических нарушений в энергокомпании предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования.

На случай возникновения ЧС, для своевременного обмена информации и принятия необходимых мер, будет установлено взаимодействие с государственными органами власти, территориальными органами безопасности, ГО и ЧС.

При возникновении экстренных ситуаций жители Дальневосточного региона могут звонить на единый телефон горячей линии 8-800-1000-397.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

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