В «Амурской генерации» стартовала ремонтная кампания 2017 года

Энергетики начали подготовку оборудования Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС к следующему отопительному сезону. В этом году на ремонтную кампанию энергообъектов в филиале «Амурская генерация» (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания») выделили 481 миллион рублей, что на 41 миллион рублей больше, чем в 2016 году.

20февраля в плановый текущий ремонт уже выведен один из двух водогрейных котлов Благовещенской ТЭЦ. Это первое мероприятие в годовом графике по подготовке к осенне-зимнему периоду. В 2017 году энергетики проведут ремонты и экспертизу промышленной безопасности 14 котлоагрегатов, 8 турбоагрегатов, 8 турбогенераторов, 9 высоковольтных трансформаторов. Ремонтная кампания традиционно продлится с февраля по октябрь.

Самым значимым мероприятием ремонтной кампании этого года станут капитальный ремонт котлоагрегата № 4 Благовещенской ТЭЦ. Во время этого ремонта планируется максимально восстановить рабочий ресурс электрофильтра, произвести замену экранных труб. В ходе ремонта котлоагрегата № 3 ТЭЦ энергетики отремонтируют пароперегреватель 4-ой ступени, произведут замену труб. Также на котлоагрегате № 1 заменят паросборную камеру и части пароперепускных труб. Кроме того, на Благовещенской ТЭЦ в средний ремонт будет выведен турбоагрегат № 1, в течение которого будет произведен ремонт конденсатора.

На Райчихинской ГРЭС самым крупным станет средний ремонт котлоагрегата № 9 – здесь заменят трубы главного паропровода котлоагрегата. Помимо этого мероприятия предстоит произвести большой объем технического диагностирования котлоагрегата № 6.

В этом году порядка 80 % объема работ от плана мероприятий по подготовке к ОЗП будет произведено силами собственного персонала станций филиала «Амурская генерация».

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