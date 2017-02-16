В Белогорске пятиклассники снимают сериал про зомби (видео)

Белогорские школьники снимают сериал «Зомбо-школа» и выкладывают на YouTube. В нем пятиклассники высмеивают человеческие пороки и собираются в «Люди-лэнд», чтобы посмотреть на редких представителей оставшихся на Земле людей. Детская видеостудия выпустила уже 4 серии, но съемка остальных – под вопросом. Некоторые горожане посчитали, что недетское это дело – играть неживых людей.

Действие происходит в 2030 году. Источник неизвестного вируса начал уничтожать людей. Разруха и голод сделали своё дело – человек превратился в зомби. У них есть свой президент, кинотеатры и даже школы. Зомби стали новыми жителями планеты. Такой постапокалиптический жанр выбрали белогорские школьники для своего сериала.

Съемки идут в зомбо-школе, где на уроках рассказывают о том, что люди – агрессивные и непредсказуемые создания, от них нужно держаться подальше.

По сюжету, в класс зомби приходит новая ученица. Она человек и хочет спасти оставшихся людей. Для этого ей нужно попасть в так называемый «Люди-лэнд». Туда должен отправиться ее класс.

Съемки одной пятиминутной серии длятся несколько часов и проходят довольно шумно и весело. Перед каждой съемкой все актеры сами наносят себе грим и подбирают костюмы.

«Я сделала себе грим – я как зомби, а не человек. У меня были на губах нитки, но в одной серии я их оторвала и могу нормально говорить», – рассказала актриса видеостудии «1001 шутка» Яна Эттенко.

«Первые серии у нас плохой голос был, были, как у человека голоса, а потом уже привыкли, нормально», – поделились актеры Артем Дементьев и Александра Харькова.

«Когда проходишь мимо людей, говорят – это учительница и все в таком роде. Говорят то, что очень похожа на зомби, и всегда учителя такие строгие – не сидеть в телефоне, не спать», – рассказала актриса Влада Кульмановская.

В своей школе эти ребята – звезды. Сериал просматривают сотни человек. Сейчас вышло 4 серии. Но современную сказку не все приняли однозначно. По словам руководителя школьной видеостудии, он же оператор и монтажер, некоторые горожане считают, что детям не стоит играть в ходячих мертвецов. Съемки сериала пришлось приостановить.

«Сказка получилась, да, неоднозначная. Некоторые люди ее не поняли, что, в принципе, и понятно – кому-то нравится, кому-то нет. Так всегда бывает. Но нет у нас ни крови, ни жестокости, ни насилия. Есть просто история с элементами сатиры. Зомби – это не те зомби, которые откуда-то встают, а зомби – как собирательный образ человека, который чем-то зазомбирован», – сказал руководитель видеостудии «1001 шутка» Роман Киселев.

Сериал про зомби создает видеостудия «1001 шутка», открытая на базе первой гимназии. Она существует два года. Все видео загружают на канал YouTube. Там есть, чем похвастаться. Школьники постарше снимают патриотические ролики. Средняя группа – тревел-шоу о Белогорске и социальные ролики. Эти работы побеждают в различных конкурсах.

Съемки сериала про зомбо-школу стали первым опытом создания художественного кино, а не социальных роликов, рассказывает руководитель видеостудии. Режиссер и юные актеры надеются, что им удастся доснять последние серии их совсем не жуткой, а современной сказки.

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#Белогорск #школа

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