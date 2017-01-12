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Центральную котельную Тынды модернизируют на 500 миллионов

Центральную котельную Тынды модернизируют на 500 миллионов
Фото: пресс-служба правительства региона

В мае 2017 года Центральную котельную Тынды ждёт завершение первого этапа реконструкции. В 2016 году объект железнодорожники передали в собственность администрации города. Тогда было решено отремонтировать котельный комплекс. Полумиллиардная реконструкция на тарифах не отразится.

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и глава региона Александр Козлов посетили цеха котельной и провели совещание с администрацией компании ООО «ЖДК-Энергоресурс».

«Принять такой крупный объект без модернизации было невозможно, бюджет области не понёс бы такие расходы. Благодаря программе Фонда содействия реформированию ЖКХ стало возможным привлечь инвестиции на проведение модернизации котельной на сумму порядка 500 миллионов рублей, и самое главное, что модернизация произойдёт не за счёт увеличения тарифов на коммунальные услуги, которые оплачивают жители города», – сказал Александр Козлов.

Около 150 миллионов рублей уже перечислено, ведутся подготовительные работы и отгрузка необходимого оборудования.

«Модернизация предполагает замену оборудования и перевод на автоматизацию котельной, что позволит улучшить энергоэффективность котельной, повысит экономичность и обеспечит надежность теплоснабжения города», – сказал начальник дистанции тепловых сетей ООО «ЖДК-энергоресурс» Андрей Власов.

Одним из главных проблемных вопросов являются выпадающие расходы. Поставщики значительно завышают цену на топливо, поставляемое на котельную, она значительно превышает ранее защищенную в тарифе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, власти ведут переговоры с поставщиками топлива по снижению цен и в части соблюдения антимонопольного законодательства.

Коллектив котельной продолжил свою работу после передачи котельной. Основной костяк продолжает работать и обучать более молодых сотрудников.

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#областная власть #строительство #Тында #энергетика

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ведутся подготовительные работы и отгрузка необходимого оборудования.

    Кто работами занимается или без конкурса все прошло? Кто генподрядчик?

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