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Минтруд предлагает регионам устанавливать МРОТ в индивидуальном порядке

Минтруд предлагает регионам устанавливать МРОТ в индивидуальном порядке
Фото: Рамблер/новости

В Министерстве труда и социальной защиты России предлагают устанавливать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) индивидуально для каждого из регионов страны. По мнению авторов инициативы, таким образом удастся решить проблему повышения «минималки» до прожиточного минимума, передаёт «Интерфакс».

«Нам кажется, что, решая проблему, целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России», – заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Министр пояснил, что доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны к региональному прожиточному минимуму, который сильно различается в целом по стране. Топилин подчеркнул, что средний прожиточный минимум в РФ является «виртуальной величиной» и ни на что не влияет. Поэтому в ведомстве считают правильным установить МРОТ для каждого региона отдельно в зависимости от региональных прожиточных минимумов.

В феврале этого года глава Минтруда сообщал, что МРОТ может быть приравнен к прожиточному минимуму в течение 3-5 лет. Осенью 2016 года стало известно, что Госдума может разработать законопроект о поэтапном доведении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. В июне того же года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 7,5 тысячи рублей.

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#жизнь #экономика

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