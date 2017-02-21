Вся информация о счетах за электроэнергию – в одном «клике»

Дальневосточная энергетическая компания упростила процесс регистрации физических лиц в «Личном кабинете». Указав номер лицевого счета и пароль, все потребители электрической энергии могут получить доступ к своему личному кабинету, как на сайте компании, так и в мобильном приложении. Пароль сразу поступит на мобильный телефон или электронную почту, указанную при регистрации. Напомним, ранее для получения доступа к услуге, потребителю следовало лично запросить пароль для входа в центрах обслуживания ПАО «ДЭК».

Для личного кабинета клиента действует единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом потребитель в него входит: через сайт личного кабинета issa.dvec.ru или мобильное приложение. Пользователь, зарегистрированный в личном кабинете, имеет возможность контролировать лицевые счета, передавать показания электросчетчиков, получать электронные дубликаты квитанций, оплачивать счета без комиссии, получать уведомления.

«Личный кабинет» – это одна из форм дистанционного обслуживания клиентов, направленная на комфортное и оперативное взаимодействие потребителей и компании. Благодаря электронным сервисам у клиентов нет необходимости посещать офисы клиентского обслуживания, стоять в очереди, так как нужную информацию можно получить дистанционно – посредством онлайн-сервиса.

В случае смены лицевого счета абоненту нужно вновь зарегистрироваться в личном кабинете и получить новый пароль доступа. Также отметим, что на сайте www.dvec.ru для удобства использования остались и привычные для клиентов страницы для оплаты и передачи показаний.

О новом онлайн-сервисе

Мобильное приложение «Личный кабинет клиента» для смартфонов, коммуникаторов и планшетов ПАО «ДЭК» внедрило в начале 2017 года. Приложение позволяет получить доступ к личному кабинету в любой точке, где есть мобильный Интернет или Wi-Fi. Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0). Скачать приложение «Личный кабинет ДЭК» можно в Google Play, AppStore или по ссылке на сайте ДЭК https://issa.dvec.ru/

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