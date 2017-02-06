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Ракеты «Союз» не подходят для запуска с космодрома Восточный

Ракеты «Союз» не подходят для запуска с космодрома Восточный
Фото: Марина Лысцева

Ракетно-космический центр «Прогресс» изготовит новые ракеты «Союз-2» для запуска с космодрома Восточный Амурской области. Ракеты «Союз», которые в свое время создавались для Байконура, не подходят для нового российского космодрома, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Александр Кирилин.

«На третий квартал 2017 года запланировано изготовление и доставка на космодром Восточный двух ракет-носителей "Союз-2": для запуска космического аппарата "Канопус-В" и для запуска космического аппарата "Метеор"», – рассказал он.

Необходимость в новых ракетах возникла в связи изменениями, внесенными в конструкцию стартового комплекса космодрома Восточный. «Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" космодрома Восточный отличается от аналогичных стартовых комплексов космодрома Байконур наличием мобильной башни обслуживания. Для отвода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания на ракете-носителе предусмотрены специальные пароотводные устройства», – пояснил Кирилин.

Ближайший запуск спутника «Метеор-М», как ранее сообщалось, намечен с Восточного на конец 2017 года, сразу после запуска двух спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В, а следующий «Метеор-М» планируется запустить в 2018 году.

Изначально запуск первого «Метеора-М» должен был состояться в 2014 году, второго «Метеора-М» – в 2015 году, когда Восточный только строился. Затем планы поменялись, и пуски перенесли с Байконура на Восточный. Поэтому сейчас госкорпорация «Роскосмос» ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет, пояснил ситуацию гендиректор РКЦ «Прогресс».

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ​"Поэтому сейчас госкорпорация "Роскосмос" ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет..." ... ...

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