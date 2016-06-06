В этом году в Благовещенске строить новую школу не начнут

Генеральный директор ЗАО «Амурстрой» Александр Синьков стал героем программы «Простые вопросы». В эфире он поговорил о состоянии строительной отрасли, о кризисах в разных сферах и как это влияет на жизнь, в том числе амурчан. Из беседы стало известно, что строительство новой школы на 1,5 тысячи в микрорайоне Благовещенска в этом году не планируется.

В июне 2016 года областные власти заговорили о том, что Благовещенску необходима новая школа. Для строительства школы, как сообщало ИА «Амур.инфо», региону нужно войти в Федеральную целевую программу, для этого обсуждали вопрос о начале строительных работ уже в 2017 году. Но, как сообщил глава «Амурстроя», строительство планируется на 2018 год.

«Насколько знаю, я присутствовал на 2-3 совещаниях у губернатора области, все заинтересованные люди присутствовали на этом совещании – от представителей учреждений образования до министров. Безусловно, была поставлена такая задача, чтобы построить как минимум одну школу на 1,5 тысячи мест. На сегодняшний день определено место, в Амурской области есть земля – более 6 гектаров. Есть проект на 1,5 тысячи мест, который приняли к строительству этой школы. Тем не менее постоянно стоит вопрос о софинансировании», – сказал Александр Николаевич.

«Насколько мне известно, в этом году школы на 1,5 тысячи мест не будет. Надежды есть. Как мне объяснили, строительство планируется на 2018 год», – отметил он. Ранее сообщалось, что сдача школы намечена на 2020 год.

Александр Синьков оценил в целом состояние строительной отрасли: «Безусловно, если говорить в целом по стране и по области, в строительной отрасли идёт стагнация. Причём откровенная. По большому счёту, учитывая свой опыт, соглашусь с хорошим выражением, что я не завидую тем, кто живёт в эпоху перемен. Как только мы перешли на рыночные отношения, та стабилизация прекратилась. Много перемен, реформ, что особенно коснулось строительной отрасли. На это влияет много факторов. Самый главный фактор, на котором хотелось бы сделать акцент, – это обманутые дольщики».

Он отметил, что последние законы, принятые по дольщикам, на его взгляд – стихийные и непродуманные; не проводится анализ хотя бы тех же саморегулируемых организаций.

С полной версией программы «Простые вопросы» можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в специальном разделе.

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