Статую Свободы украсил плакат «Беженцы, добро пожаловать»

Фото: twitter.com

Статую Свободы в Нью-Йорке неизвестные украсили шестиметровым транспарантом с призывной надписью «Беженцы, добро пожаловать». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC New York.

Правоохранители приступили к расследованию: им предстоит выяснить, кто же мог повесить скандальный баннер на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел на стене у подножия нью-йоркского символа более часа, пока его не сняли. Издание напоминает, что крепление каких-либо плакатов на национальные памятники запрещено законом.

Примечательно, что инцидент произошел как раз в тот день, когда министерство внутренней безопасности анонсировало расширение мер в области иммиграции.

Ответственность за произошедшее взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом в соцсетях Alt Statue of Liberty. По словам автора дерзкой выходки, это не официальная группа, а «просто обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят».

«Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире. Эта страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий – против наших ценностей», – цитирует NBC New York администратора аккаунта.

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#политика #происшествия #США

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