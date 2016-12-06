Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:48 0

Статую Свободы украсил плакат «Беженцы, добро пожаловать»

Статую Свободы украсил плакат «Беженцы, добро пожаловать»
Фото: twitter.com

Статую Свободы в Нью-Йорке неизвестные украсили шестиметровым транспарантом с призывной надписью «Беженцы, добро пожаловать». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC New York.

Правоохранители приступили к расследованию: им предстоит выяснить, кто же мог повесить скандальный баннер на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел на стене у подножия нью-йоркского символа более часа, пока его не сняли. Издание напоминает, что крепление каких-либо плакатов на национальные памятники запрещено законом.

Примечательно, что инцидент произошел как раз в тот день, когда министерство внутренней безопасности анонсировало расширение мер в области иммиграции.

Ответственность за произошедшее взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом в соцсетях Alt Statue of Liberty. По словам автора дерзкой выходки, это не официальная группа, а «просто обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят».

«Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире. Эта страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий – против наших ценностей», – цитирует NBC New York администратора аккаунта.

Просмотров всего: 20

#политика #происшествия #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Gallup: число американцев, положительно относящихся к Путину, достигло максимума с 2003 года
Происшествия 1

В Амурскую область этапируют руководителя фирмы-подрядчика, работавшей на Восточном

Общество

285 лет назад родился Джордж Вашингтон
В России и мире 1

Хоккеист Буре отказался от американского гражданства