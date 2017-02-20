Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:18 0

В Белогорске 23 февраля военные запустят праздничный салют

В Белогорске 23 февраля военные запустят праздничный салют
Фото: www.cspsid-harmony.ru

В Белогорске ко Дню защитника Отечества военные устроят праздничный салют. Муниципалитет входит в список семи городов Дальнего Востока, где Восточный военный округ будет использовать салютные установки и артиллерийские орудия для запуска фейерверка. Наряду с Белогорском праздничные залпы прогремят в Чите, Улан-Удэ, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Для проведения салютов в Восточном военном округе будет задействовано более 500 военнослужащих, около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения, израсходовано 2 500 салютных зарядов и холостых боеприпасов.

Артиллеристы проводят тренировки, в ходе которых отрабатывается слаженность действий номеров расчетов гаубиц Д-30 и синхронность выстрелов во время салюта. В Белогорске будут размещены две салютные установки, которые произведут 30 залпов. Они прозвучат 23 февраля в 21:00, сообщает пресс-служба Белогорска.

Просмотров всего: 103

#Белогорск #военные #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Не только опыт, а чутьё и хитрость: амурские полицейские рассказали, как служат Родине
Общество

В Белогорске пятиклассники снимают сериал про зомби (видео)
Общество 2

Амурский защитник Отечества: работящ, женат и молод
Культура 22

В ДВОКУ появился хор офицеров