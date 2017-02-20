В Белогорске 23 февраля военные запустят праздничный салют

Фото: www.cspsid-harmony.ru

В Белогорске ко Дню защитника Отечества военные устроят праздничный салют. Муниципалитет входит в список семи городов Дальнего Востока, где Восточный военный округ будет использовать салютные установки и артиллерийские орудия для запуска фейерверка. Наряду с Белогорском праздничные залпы прогремят в Чите, Улан-Удэ, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Для проведения салютов в Восточном военном округе будет задействовано более 500 военнослужащих, около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения, израсходовано 2 500 салютных зарядов и холостых боеприпасов.

Артиллеристы проводят тренировки, в ходе которых отрабатывается слаженность действий номеров расчетов гаубиц Д-30 и синхронность выстрелов во время салюта. В Белогорске будут размещены две салютные установки, которые произведут 30 залпов. Они прозвучат 23 февраля в 21:00, сообщает пресс-служба Белогорска.

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