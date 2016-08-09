У Амурского НПЗ появился еще один противник

«Газпром нефть» пополнила ряды несогласных со строительством нефтеперерабатывающего завода в Амурской области. Однако, несмотря на отказ крупных нефтяников, таких как «Транснефть», поставлять топливо, завод уже нашел половину объема нужной ему для загрузки нефти, сообщает РБК.

«Газпром нефть» (дочка «Газпрома») считает, что строительство Амурского НПЗ (которое на 90 % профинансирует китайская компания «Мэн лань син хэ») создаст избыток предложения на топливном рынке Дальнего Востока и сократит возможности для экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом компания проинформировала в середине января заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, а в конце ноября 2016 года — вице-президента «Транснефти» Михаила Гришанина.

«Строительство нового завода, ориентированного на экспорт продуктов первичной переработки и полуфабрикатов в Китай, по мнению "Газпром нефти", нецелесообразно. После завершения проектов модернизации восточных НПЗ, таких как Комсомольский, Ангарский и Ачинский НПЗ "Роснефти", Хабаровский НПЗ Независимой нефтяной компании и Омский НПЗ "Газпром нефти", дальневосточный регион будет полностью обеспечен нефтепродуктами», — говорится в письме.

После безуспешных переговоров с крупнейшими поставщиками нефти, а также с «Транснефтью» по ее прокачке завод согласились поддержать сразу несколько крупных бизнесменов из списка Forbes.

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который с самого начала поддерживал строительство завода, в интервью «Известиям» 21 февраля сказал: «"Роснефть" у нас самая большая нефтяная компания, но, слава богу, не единственная. Насколько мне известно, инвесторы Амурского НПЗ купили две небольшие нефтяные компании — в Якутии и Иркутской области. Объем их добычи может закрыть половину потребности НПЗ, то есть до 3 миллион тонн нефти».

Нежеланный завод

Строительство Амурского НПЗ в селе Березовка Ивановского района Амурской области недалеко от китайской границы в апреле 2016 года одобрил президент Владимир Путин. Но судьба завода стоимостью 123 миллиарда рублей обсуждается с 2004 года. Китайская компания на 90% профинансирует стройку, которая должна начаться весной 2017 года, а запуск предприятия ожидается в 2019 году. НПЗ ​с глубиной переработки нефти более 90% будет перерабатывать 6 миллион тонн сырья ежегодно: 4 миллиона тонн нефти и 2 миллиона тонн газового конденсата. В России будет оставаться 25% продукции: 600 тысяч тонн дизтоплива, 158 тысяч тонн нефтяного кокса, 55 тысяч тонн авиационного керосина. Остальная продукция (дизтопливо и нафта) будет направляться в Китай.

«Газпром нефть» продает часть топлива со своего Омского НПЗ на Дальнем Востоке, где оно стоит дороже, говорят участники рынка. Но, по прогнозам компании в одном из писем, уже начиная с 2017 года на Дальнем Востоке ожидается профицит бензина в 1,5 миллионов тонн в год и дизельного топлива в 2,3 миллиона тонн. По данным «Газпром нефти», производство бензина в Сибири и на Дальнем Востоке для нужд региона составит 7,8 миллиона тонн, а спрос — 6,3 миллиона тонн; дизельного топлива — 10,3 миллиона и 8,2 миллиона тонн соответственно. А к 2025 году избыток производства бензина по сравнению со спросом вырастет до 3 миллионов тонн, дизельного топлива — до 12,4 миллиона тонн.

Традиционно на Дальнем Востоке наблюдался недостаток предложения топлива, что сказывалось на цене на заправках. Например, в феврале текущего года цены на бензин АИ-92 в Амурской области, по расчетам агентства Thomson Reuters Kortes, превышали цены в Омской области (где расположен НПЗ «Газпром нефти») на 10,4 % (38,48 против 34,45 рублей за литр). Дизельное топливо в Амурской области стоило на 8,71 % дороже (39,93 против 36,73 рублей за литр в Омской области).

«Маржа от продажи нефтепродуктов на Дальнем Востоке выше, чем в Центральной России. Рынок пока остается премиальным из-за низкой конкуренции, и профицита топлива на нем пока не наблюдается. Мы тоже против появления на нем еще одного завода — Амурского НПЗ. Это может снизить цены на продукцию и нашу прибыль», — сказал РБК источник в Независимой нефтяной компании.

«Газпром нефть» также опасается, что подключение к трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) новых нефтеперерабатывающих заводов сократит экспортные возможности. «Появление нового НПЗ приведет к сокращению пропускной способности для экспорта нефти в страны АТР. Сокращение присутствия российских компаний и их доли на этом стратегически важном рынке приведет в перспективе к ухудшению экономики реализации (нефти — РБК), ужесточению конкуренции с ближневосточными производителями и потере долгосрочных отношений с ведущими переработчиками региона», — пишет заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

«Транснефть» еще в июле 2014 года отказалась подключать Амурский НПЗ к ВСТО, сославшись на ограниченность ресурсов трубопровода. Но в феврале 2017 года бизнесмен Григорий Березкин согласился переваливать нефть для нового завода через принадлежащий ему Уярский железнодорожный терминал в Красноярском крае.

По словам генерального директора Амурской энергетической компании (заказчик строительства Амурского НПЗ) Александра Гордеева, Амурский НПЗ не будет конкурировать с крупными нефтяными компаниями на рынке продажи топлива Дальнего Востока. «Мы выполняем распоряжение президента экспортировать в Китай не сырую нефть, а нефтепродукты», — сказал он. Гордеев подтвердил, что по итогам профильных совещаний в Минэнерго ему известно о позиции как «Газпром нефти», так и «Роснефти», которую он также называет противником появления завода. По его словам, после начала переговоров о перевозке нефти для нужд предприятия с Григорием Березкиным и его железнодорожным терминалом Уяр активизировались переговоры с добывающими нефть в Красноярском крае компаниями. «Через один-полтора месяца у нас будут подписаны контракты на поставку нефти», — сказал он РБК.

Источник РБК в «Роснефти» сомневается в том, что Амурский НПЗ получит желаемые 6 миллионов тонн нефти на переработку: «И мы, и все остальные крупные компании отказали им в продаже нефти. Этот завод никому не нужен. Если на Дальнем Востоке будет построен Восточный нефтехимический комбинат, то ни о каком дефиците топлива не может быть и речи», — полагает собеседник.

В сентябре 2016 года Амурский НПЗ подписал предварительные протоколы о намерениях по поставкам нефти на завод с двумя малоизвестными нефтяными компаниями, одна из которых — компания «Харьяга» (на 95 % принадлежит структурам бизнесмена Александра Мамута, состояние которого Forbes оценивает в 2,6 миллиарда долларов). Генеральный директор «Харьяги» Богдан Плотников в сентябре говорил РБК, что компания договорилась о поставках нефти для Амурского НПЗ в объеме не менее 1,5 млн т с 2019 года с возможным увеличением объемов в дальнейшем. Второй потенциальный поставщик на завод — компания «Туймааданефть» с месторождениями в Якутии — обещала начать поставки на завод не менее 2 миллионов тонн нефти ежегодно после 2020 года.

Представители «Газпром нефти» и «Роснефти» от комментариев отказались. Представитель ННК не ответил на запрос РБК. Представитель «Транснефти» не стал комментировать служебную переписку, уточнив лишь, что компания не изменила своей позиции по поводу Амурского НПЗ: его нецелесообразно подключать к ВСТО из-за отсутствия гарантий по поставкам нефти, а также без учета в смете строительства завода финансирования на расширение трубопровода под нужды этого завода.

Как сообщало Амур.инфо, в августе 2016 года в селе Березовка Ивановского района торжественно заложили первый кирпич будущего ограждения Амурского НПЗ.

В ноябре 2016 руководство НПЗ подписало протоколы о намерениях с четырьмя потенциальными поставщиками сырья.

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