СМИ: В России хотят ограничить расчеты наличными

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Минэкономразвития совместно с Минфином России обсуждают возможность ограничения оплаты крупных покупок наличными, а также иные способы борьбы с теневой экономикой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

Так, в качестве возможных мер предлагается ограничить продажу за наличные автомобилей, предметов роскоши и недвижимости. Кроме того, могут быть рассмотрены варианты перевода оплаты труда на безналичный расчет и ввода муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. На сегодняшний день, подчёркивает издание, готовых решений нет, и в правительстве такая инициатива пока не обсуждается.

Что касается муниципальных платежей, то предлагается не вводить налог на оплату наличными, а снизить ставку НДС для платежей по карте. По мнению чиновников и экспертов, это подтолкнет людей к переходу на безналичный расчёт.

Некоторые из предложений могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах. В МЭР и Минфине от комментариев пока воздерживаются.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «заслуживающим внимания» предложение Минэкономразвития об ограничении в России расчетов наличными. По мнению Пескова, так можно минимизировать теневой сектор экономики. «Безусловно, такая (теневая) экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира», – сказал Песков журналистам.

Сегодня россияне неохотно переходят на безналичный расчет. Так, за девять месяцев 2016 года владельцы пластиковых карт сняли 19 триллионов рублей, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 триллиона. По данным Банка России, доля наличных денег в обращении составляет около 9 % ВВП.

Минфин ещё пять лет назад предлагал ограничить расчёты наличными между людьми и с компаниями. Сначала речь шла о сумме в 600 тысяч рублей, затем – 300 тысяч. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Как отмечали позже экономические эксперты, реализации идеи помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности.

России есть с кого брать пример. В Азербайджане с апреля 2017 года вступает в силу закон о безналичных расчётах. Согласно ему, объекты торговли и общепита, которые зарегистрированы как плательщики НДС и годовой оборот которых превышает 200 тысяч манатов, могут вести наличные расчёты только на сумму до 30 тысяч манатов в месяц, остальные налогоплательщики – и того меньше: до 15 тысяч манатов в месяц. Зарплата должна начисляться только в безналичной форме, кроме налогоплательщиков, работающих на предприятиях торговли, общепита и услуг, годовой оборот которых не превышает 200 тысяч манатов. Закон предусматривает ограничение на обналичивание: банки или почтовые операторы за снятие наличных средств с банковских счетов юридических лиц и частных предпринимателей должны удерживать упрощенный налог в размере 1 % от этой суммы.

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#экономика

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