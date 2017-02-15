Любование женской грудью заменяет тренировку в спортзале: обзор прессы

Фото: medaboutme.ru

В обзоре прессы, подготовленном ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным, вошли новости о продуктах питания; о возвращении штрафа за превышение скоростного режима; о том, что думает о будущем амурского спорта Леонид Коропниченко; сколько тратят звезды, отправляясь под венец и другие.

Полный абзац

Начинается обзор с «Российской газеты», где прямо на первой странице крупными буквами напечатано: «Купить в магазине продукты и не нарваться на порченый товар – миссия для покупателя почти невыполнима». Это была цитата. А уже дальше, в материале «Испортили аппетит» всякие ахи-вздохи, мол, более 60 % продуктов питания могут нанести вред здоровью, 66 % производителей нарушают санитарные условия производства и хранения; на многих товарах значатся фирмы, которых вообще не существует в природе… Ну и обещания попытаться отмеченные недостатки (то есть, есть и неотмеченные!) устранить.

В стране действует мораторий на смертную казнь, напоминает Павел Андреевич.

Также в номере

Еще в этой газете информация о том, что в правительстве обсуждается вопрос о возвращении штрафа за превышение скоростного режима на 10 км/ч вместо существующего ныне наказания за превышение скорости на 20 км/час. Штраф за превышение скоростного лимита более чем на 10 км/ч действовал до 1 сентября 2013 года, после чего был введен «штрафной зазор» в 20 км/час, напоминает автор обзора.

Оп-паньки

В еженедельнике «АиФ» стоит обратить внимание на интервью с прославленным амурским спортсменом, педагогом, а главное, очень хорошим человеком – Леонидом Александровичем Коропниченко. Всё интервью пронизано болью за будущее нашего спорта. Небольшая ремарка в обзорную строку: Благовещенского физкультурного техникума, как такового, больше не существует!

После этого вряд ли кого-то удивит заголовок к другому материалу: «Мы безумны?» И пусть никого не смущает знак вопроса в конце.

Не пропусти

«Давайте посмотрим, чем нас порадует "Моя Мадонна"», – предлагает автор обзора. На страницах этого еженедельника есть материал о том, как менялись эталоны мужской красоты в разные эпохи. В качестве примеров приводятся и Людовик ХIV, и Ален Делон и … Впрочем, лучше самим взглянуть на материал. Заодно можно узнать, что означает мудреное слово «ламберсексуальность».

Также в номере

Кстати, о мудреных словах. «Мадонна» тестирует амурских пацанов на знание всяких женских «штучек» и сегодня ставит их в тупик вопросом – что такое брасматик. Каких только ответов не нашел Павел Андреевич! И что это скраб для лица, и что это человек, страдающий брасмой (?!), и что это бюстгальтер, и что это браслет для астматиков… Нда-а…

Но он-то знает, что это на самом деле такая штука, которой предохраняются от неких неприятностей, но говорить не станет, чтобы читатели сами взяли в руки газету.

Очень интересно

Пора перейти к «Комсомольской правде». Здесь пишут о том, на какие траты идут звезды, отправляясь под венец. Не думается, что кого-то удивят суммы, потраченные на бриллианты и те самые брасматики. Автор обзора называет лишь гонорары ведущих, то есть, «тамад» или «тамадов». Ну, вобщем, все поняли. Иван Ургант и Дмитрий Нагиев получают от 50 тысяч евро. Но Басков подешевле – цена на него упала… Кто такая Лена Летучая (уж простите Павлу его некомпетентность), он не знает, но в наряде от Vera Wang (вид сзади) – хороша. Стоимость платьишка – плюс-минус 300 тысяч. А еще в газете пишут, что двойники артистов получают больше самих звезд.

На посошок

Из самого заметного в «Комсомолке» Павел Савинкин отметил бы материал под заголовком: «Есть деньги – что делать?». Он понимает, что читатели ждали обратного – что делать, если денег нет. Но прочитав публикацию, они хотя бы морально будут готовы к неожиданному выигрышу в лотерею или к удачной попытке ограбления банка.

Но самое-самое… «И тут я сделаю небольшую паузу, чтобы привлечь ваше внимание к странице "Здоровье", – пишет обозреватель… – Самое-самое – это утверждение специалистов о том, что любование женской грудью заменяет тренировку в спортзале! И оставив для вас невозделанное поле для комментариев, прощаюсь с вами до послепраздничья!»

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