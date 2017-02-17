Немного снега в отдельных районах: прогноз погоды в Амурской области на 22 февраля

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В Амурской области 22 февраля ожидается переменная облачность. По юго-востоку местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Температура остановится на отметке минус 5-10 градусов, в отдельных северных районах термометры покажут 12-17 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра дул западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду. Термометры показывали минус 15 градусов. В течение дня в городе установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, температура за окном будет минус 5-7 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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