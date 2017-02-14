Амурский защитник Отечества: работящ, женат и молод

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На 1 000 амурских мужчин приходится 1 113 женщин. Всего в регионе, по подсчётам Амурстата, – 381,4 тысячи мужчин. Это 47,3 % от общего числа жителей. 23 Февраля Россия празднует День защитника Отечества. К этой дате специалисты Амурстата показали в цифрах, какой он – среднестатистический амурчанин.

Две трети мужчин Приамурья находятся в трудоспособном возрасте (16- 59 лет), каждый третий из них – молодой человек в возрасте 16-29 лет. При этом в трудоспособном возрасте мужчин больше, чем женщин – на 1 000 приходится всего 897 женщин. Мужчины в среднем моложе – их средний возраст составляет 34 года, женщины на 5,1 года старше.

25 % амурских мужчин вступили в брак в возрасте 35 лет и старше. 63,5 % мужчин в возрасте 16 лет и старше состоят в браке (в том числе 12,8 % – в незарегистрированном). 24,9 % никогда не состояли в браке, а 7,4 % составили разведенные и разошедшиеся, 3,5 % – вдовцы. 3 из 240 тысяч домохозяйств в Амурской области состоят из отцов с детьми.

Мужчины более активны на рынке труда области. 69,9 % работают. Средний возраст занятого мужского населения Амурской области – 39,7 лет, безработных мужчин – 36,9 лет.

Основными сферами деятельности мужского населения традиционно являются: транспорт и связь (22 % амурчан); государственное управление и обеспечение военной безопасности (15,4 %), социальное страхование и строительство (15,2 %).

Мужчины преобладают среди занятых на работах с вредными и опасными условиями труда – их почти в девять раз больше, чем женщин.

Образовательный уровень мужчин в среднем ниже, чем женщин – перепись 2010 года показала, что из 1 000 мужчин в возрасте 10 лет и старше 153 имеют высшее и послевузовское образование, 313 – незаконченное высшее и среднее специальное, 81 – начальное профессиональное, 181 – общее среднее и 262 – неполное среднее и начальное (у женщин соответственно 203, 359, 51, 143 и 234).

72 % амурских мужчин имеют один источник средств к существованию, 26 % – два и только 1 % – три. Основным источником является трудовая деятельность (52 %), а также пенсии – 26 %, личное подсобное хозяйство – 14 %, стипендия – 2 %.

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#жизнь #праздники

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