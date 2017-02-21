Как летать со скидкой из Благовещенска?

Уже сейчас жители Благовещенска могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».

Первое, что необходимо сделать, – зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сразу же при регистрации вы получаете скидку в 1 000 рублей на билет в любое направление. А скидка на следующий полет для участников программы «Крылья» составит до 35 %.

Использовать бонусы программы можно сразу после полета как скидку при покупке нового билета. Один бонус «Крылья» равен 1 рублю РФ, включая группу тарифов «Промо».

Напоминаем, что­ участник­и программы «Крылья» регулярно пол­учают скидки на полет­ы в разных направлени­ях, а также интересные предложения от партнеров программы. Полетели!

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

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