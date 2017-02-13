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22февраля
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Сегодня, 09:44 30

Александр Козлов предложил дать регионам возможность самим контролировать оборот поддельного алкоголя

21 февраля заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец провела совещание. В нем принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов. На совещании были рассмотрены несколько вопросов. В их числе показатели смертности и рождаемости, выплата зарплаты, необходимость строительства новых школ.

Один из вопросов был посвящен смертности от употребления некачественного алкоголя. Амурский губернатор доложил о работе, направленной на выявление и изъятие партий контрафактного алкоголя, а также спиртосодержащей непищевой продукции. Он попросил поддержать регионы в вопросе передачи им полномочий по контролю за оборотом этой продукции.

«Сейчас мы принимаем краткосрочные решения, взаимодействуем с Роспотребнадзором. Но если бы такие полномочия были у региона, вопрос был бы решен с оптовиками», – подчеркнул Александр Козлов. Он отметил, что в этом вопросе удалось добиться поддержки Ольги Голодец.

Также обсуждались показатели смертности, связанные с онкологическими заболеваниями. «Здесь большую роль играет своевременное выявление таких заболеваний, постановка диагноза и направление на лечение. Конечно, не должно быть никаких очередей, месячного ожидания. Этот вопрос совместно с медицинским сообществом мы будем держать на особом контроле», – отметил Александр Козлов.

Кроме того, на совещании уделили внимание работе терапевтов, которые в частности выявляют заболевания органов дыхания. «Этот показатель в регионе довольно слабый. И мы договорились о проверке деятельности всех терапевтов на предмет своевременного выявления и лечения таких заболеваний», – рассказал Александр Козлов.

Еще один вопрос, который обсудили на совещании, касается повышения уровня оплаты труда граждан.

«Сегодня говорится о таких новых проектах, как строительство газоперерабатывающего производства, но не надо забывать об уже существующих отраслях. Была достигнута договоренность о том, что во взаимодействии с Рострудом проведем проверку всех отраслей. В отношении предприятий, руководители которых не выполняют обязательства по выплате достойной зарплаты гражданам, будут подписаны трехсторонние соглашения, в рамках которых такие предприятия будут ограничены в части получения оказываемых мер господдержки», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в правительстве области регулярно проходят заседания рабочей группы, направленные на своевременную выплату амурчанам зарплаты. На контроль будет поставлен и вопрос выплаты гражданам достойной заработной платы.

Также был поднят вопрос необходимости строительства новых школ. Его ранее губернатор поднимал и на встрече с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Тогда речь шла о том, что новые школы или пристройки к ним необходимы в Свободном, Белогорске, Благовещенске, Чигирях.

«Стало известно, что в апреле 2017 года будет решаться вопрос дополнительного финансирования для регионов. В этом проекте можно участвовать, если стройка завершится в текущем календарном году. Мы уверены, что сможем справиться с работой, направленной на получение финансирования для строительства пристройки к благовещенской школе № 22 на 528 мест», – сказал глава региона.

Просмотров всего: 304

#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Милая-дама

    Милая-дама
    2 часа назад

    Обозначены основные вопросы, а значит скоро будут найдены пути их решения)

  • 55

    55
    2 часа назад

    Вот идиот. Вот вчера я в 22.00 часа захожу в магазин и спокойно покупают чекушку водки. Ну и кто и что здесь проконтралирует? Едросне пора образуметься, а не в крайности кидаться.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Александр Козлов предложил дать регионам возможность самим контролировать оборот поддельного алкоголя...

    Прямо вот так и предложил? Автор новости смысл понял, что написал?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Правильная инициатива! Москва не может установить единые нормы для всей страны, тк специфика регионов у всех разная. Если такие вещи будут решать на региональном уровне, то и отклик будет гораздо оперативнее.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Ну заголовок статьи вообще шикарной звучит. Оказывается бодряк предложил дать регионам контролировать оборот ПОДДЕЛЬННОГО алкоголя. Даже подумать не мог, что у нас на федеральном уровне ОБОРОТ его разрешен.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Ага,походу автор курит...!

  • Пушоня

    Пушоня
    2 часа назад

    Проблемы актуальные обозначены...главное, что бы и верные решения найдены были

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    а мы не пьем алкоголь и всем не советуем)

  • Krosssik

    Krosssik
    2 часа назад

    Штрафовать и садить! Наживаются на здоровье людей, уроды

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Иногда надо. Например в День победы с ветеранами...

  • Летописец

    Летописец
    1 час назад

    Финансовая ситуация довольно сложная - доходы населения не растут, но и в этих условиях губернатор работает над улучшение уровня жизни амурчан. Очень важно, что регион не стоит на месте, он развивается.

  • on

    on
    1 час назад

    смотрите сериал Преступная империя - у нас тоже самое

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Знаток28

    Правильная инициатива! Москва не может установить единые нормы для всей страны, тк специфика регионов у всех разная. Если такие вещи будут решать на региональном уровне, то и отклик будет гораздо оперативнее.



    Да чиновники в Москве даже не были в большинстве регионов! Конечно нужно самим все регулировать

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    В микрорайоне открыли новый детский сад, новые детские площадки появились - все мамочки очень рады. Даже бабушки на скамейках у подъездов говорят, что жить стало уютнее.

  • avm

    avm
    1 час назад

    Уголёк

    В микрорайоне открыли новый детский сад, новые детские площадки появились - все мамочки очень рады. Даже бабушки на скамейках у подъездов говорят, что жить стало уютнее.



    Хотите сказать что средства на садик, площадки и скамейки выделялись администрацией области из доходов оборота поддельного алкоголя?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    55

    Вот идиот. Вот вчера я в 22.00 часа захожу в магазин и спокойно покупают чекушку водки. Ну и кто и что здесь проконтралирует? Едросне пора образуметься, а не в крайности кидаться.



    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.

    Вот вы молча вышли и это ровным счётом ни на что не повлияло.

    Скажите адрес, название, можно информацию передать общественникам, раз вам самому двигаться лень.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    avm

    Уголёк

    В микрорайоне открыли новый детский сад, новые детские площадки появились - все мамочки очень рады. Даже бабушки на скамейках у подъездов говорят, что жить стало уютнее.



    Хотите сказать что средства на садик, площадки и скамейки выделялись администрацией области из доходов оборота поддельного алкоголя?





    И наркотрафика! (только тссс)



  • on

    on
    1 час назад

    для контороля поддельного алкоголя установите на андроид смартфон приложение и будет вам счастье

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ЛиСа

    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.



    Хотите КАА посадить?



  • on

    on
    1 час назад

    ссылки то найти сможете

  • Мораль

    Мораль
    1 час назад

    Я тоже поддерживаю. Там не знают нашей ситуации. И если она у нас такая, то разбираться нужно на региональном уровне. Да пожестче

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    on

    ссылки то найти сможете



    http://fsrar.ru/feedback (не забудьте выбрать регион для обращения) - это сайт Росалкогольрегулирования.

    градус-нет.рф - более шустрый ресурс. Там же можете отслеживать статус вашего обращения. Есть полезный инструмент "Карта обращений"

    Вот пример обращения жителя села Дмитриевка, официальный ответ по его обращению там же.

    http://xn----7sbifg1crkmf.xn--p1ai/abuses/card?abuse_number=12012017-0009-8263

  • 55

    55
    52 минуты назад

    ЛиСа
    55

    Вот идиот. Вот вчера я в 22.00 часа захожу в магазин и спокойно покупают чекушку водки. Ну и кто и что здесь проконтралирует? Едросне пора образуметься, а не в крайности кидаться.



    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.

    Вот вы молча вышли и это ровным счётом ни на что не повлияло.

    Скажите адрес, название, можно информацию передать общественникам, раз вам самому двигаться лень.


    Зачем? Я наоборот считаю, что едросня с бодряком мои права и права продавца своей никчемной бумажкой в виде нормативного акта нарушили.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    44 минуты назад

    55

    ЛиСа

    55

    Вот идиот. Вот вчера я в 22.00 часа захожу в магазин и спокойно покупают чекушку водки. Ну и кто и что здесь проконтралирует? Едросне пора образуметься, а не в крайности кидаться.



    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.

    Вот вы молча вышли и это ровным счётом ни на что не повлияло.

    Скажите адрес, название, можно информацию передать общественникам, раз вам самому двигаться лень.



    Зачем? Я наоборот считаю, что едросня с бодряком мои права и права продавца своей никчемной бумажкой в виде нормативного акта нарушили.


    Значит вас всё устраивает, плывёте по течению, вяло кидаетесь какашками на форуме. Зачем вам что-то менять? Если перестанут продавать алкоголь по ночам, вам же придётся искать по какой ещё причине поплакать и обвинить всех во вселенской несправедливости.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    42 минуты назад

    ЛайКа

    ЛиСа

    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.



    Хотите КАА посадить?



    Кто ж его посадит? Только если недоверие выразит и пальцем погрозит. Хотя в свете последних событий можно будет и его для шороха в жернова пустить. Но если это и произойдёт, то явно не из-за обращений граждан))

    Работа идёт, результат виден))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    ЛиСа

    ЛайКа

    ЛиСа

    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.



    Хотите КАА посадить?



    Кто ж его посадит? Только если недоверие выразит и пальцем погрозит. Хотя в свете последних событий можно будет и его для шороха в жернова пустить. Но если это и произойдёт, то явно не из-за обращений граждан))

    Работа идёт, результат виден))



    Главное, чтобы у ПУ не упал... рейтинг



  • Исчадье ада

    Исчадье ада
    25 минут назад

    Хорошо делают-плохо

    Плохо делают-еще хуже

    Хейтеры найдут,за какую фразу уцепиться.

    Из любой статьи сделают бойню

    Орудуйте фактами, подкрепленными чем-то,кроме Вашего мнения.

    У безголовых срабатывает рефлекс-"стадный",один баран заблеял-остальные поддержали.

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    Верно подмечено про едротроллей.

    Чиновники обошлись бюджету дороже медицины и образования.

    http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5

  • 55

    55
    14 минут назад

    ЛиСа
    55

    ЛиСа

    55

    Вот идиот. Вот вчера я в 22.00 часа захожу в магазин и спокойно покупают чекушку водки. Ну и кто и что здесь проконтралирует? Едросне пора образуметься, а не в крайности кидаться.



    Куда заходили? Есть сайт в интернете, куда можно обращаться по вопросам нарушений в сфере реализации алкоголя.

    Вот вы молча вышли и это ровным счётом ни на что не повлияло.

    Скажите адрес, название, можно информацию передать общественникам, раз вам самому двигаться лень.



    Зачем? Я наоборот считаю, что едросня с бодряком мои права и права продавца своей никчемной бумажкой в виде нормативного акта нарушили.


    Значит вас всё устраивает, плывёте по течению, вяло кидаетесь какашками на форуме. Зачем вам что-то менять? Если перестанут продавать алкоголь по ночам, вам же придётся искать по какой ещё причине поплакать и обвинить всех во вселенской несправедливости.


    Меня не устраивает только одно, это тупизьм. Вам наверно известно выражение: козла поставить капусту охранять. Вот теперь посмотрите любой детектив, кто в нем больше всего бухает. А теперь задумайтесь, кто за исполнением алкогольного законодательства следит. Так что я бы рад что-то в лучшую сторону изменить, но приказами нельзя заставить человека пить, курить или ещё чем либо заниматься.

  • икс7

    икс7
    6 минут назад

    Летописец

    Финансовая ситуация довольно сложная - доходы населения не растут, но и в этих условиях губернатор работает над улучшение уровня жизни амурчан. Очень важно, что регион не стоит на месте, он развивается.



    знаем мы как козлов работает над улучшением уровня жизни амурчан http://www.amur.info/news/2017/02/21/121432

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