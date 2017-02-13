Александр Козлов предложил дать регионам возможность самим контролировать оборот поддельного алкоголя...

21 февраля заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец провела совещание. В нем принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов. На совещании были рассмотрены несколько вопросов. В их числе показатели смертности и рождаемости, выплата зарплаты, необходимость строительства новых школ.

Один из вопросов был посвящен смертности от употребления некачественного алкоголя. Амурский губернатор доложил о работе, направленной на выявление и изъятие партий контрафактного алкоголя, а также спиртосодержащей непищевой продукции. Он попросил поддержать регионы в вопросе передачи им полномочий по контролю за оборотом этой продукции.

«Сейчас мы принимаем краткосрочные решения, взаимодействуем с Роспотребнадзором. Но если бы такие полномочия были у региона, вопрос был бы решен с оптовиками», – подчеркнул Александр Козлов. Он отметил, что в этом вопросе удалось добиться поддержки Ольги Голодец.

Также обсуждались показатели смертности, связанные с онкологическими заболеваниями. «Здесь большую роль играет своевременное выявление таких заболеваний, постановка диагноза и направление на лечение. Конечно, не должно быть никаких очередей, месячного ожидания. Этот вопрос совместно с медицинским сообществом мы будем держать на особом контроле», – отметил Александр Козлов.

Кроме того, на совещании уделили внимание работе терапевтов, которые в частности выявляют заболевания органов дыхания. «Этот показатель в регионе довольно слабый. И мы договорились о проверке деятельности всех терапевтов на предмет своевременного выявления и лечения таких заболеваний», – рассказал Александр Козлов.

Еще один вопрос, который обсудили на совещании, касается повышения уровня оплаты труда граждан.

«Сегодня говорится о таких новых проектах, как строительство газоперерабатывающего производства, но не надо забывать об уже существующих отраслях. Была достигнута договоренность о том, что во взаимодействии с Рострудом проведем проверку всех отраслей. В отношении предприятий, руководители которых не выполняют обязательства по выплате достойной зарплаты гражданам, будут подписаны трехсторонние соглашения, в рамках которых такие предприятия будут ограничены в части получения оказываемых мер господдержки», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в правительстве области регулярно проходят заседания рабочей группы, направленные на своевременную выплату амурчанам зарплаты. На контроль будет поставлен и вопрос выплаты гражданам достойной заработной платы.

Также был поднят вопрос необходимости строительства новых школ. Его ранее губернатор поднимал и на встрече с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Тогда речь шла о том, что новые школы или пристройки к ним необходимы в Свободном, Белогорске, Благовещенске, Чигирях.

«Стало известно, что в апреле 2017 года будет решаться вопрос дополнительного финансирования для регионов. В этом проекте можно участвовать, если стройка завершится в текущем календарном году. Мы уверены, что сможем справиться с работой, направленной на получение финансирования для строительства пристройки к благовещенской школе № 22 на 528 мест», – сказал глава региона.

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