В Амурскую область этапируют руководителя фирмы-подрядчика, работавшей на Восточном

Фото: ria.ru

Руководитель компании «СК Северстрой», подозреваемый в невыплате заработной платы работникам на космодроме Восточный, задержан в столичном аэропорту Внуково. Об этом 21 февраля ТАСС сообщила пресс-служба СУ СКР по Амурской области.

«По поручению следственных органов СК РФ по Амурской области в аэропорту Внуково в Москве по прилету из Перми задержан Глеб Суховерков, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"», – говорится в сообщении.

По версии следствия, Суховерков, являясь руководителем «СК Северстрой», подрядчика при строительстве объектов на космодроме Восточный, с октября 2014 года по ноябрь 2015 года не платил своим работникам заработную плату. «В настоящее время устанавливается количество потерпевших по уголовному делу и причиненный им ущерб», – добавили в ведомстве.

Обвиняемого доставят в Приамурье. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат на космодроме Восточный против руководителя иркутского общества с ограниченной ответственностью «СК Северстрой» Глеба Суховеркова в ноябре 2016 года. Он задолжал сотрудникам предприятия 7,3 миллиона рублей.

Просмотров всего: 271

#космодром #происшествия

распечатать