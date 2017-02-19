Фото: state-usa.ru

285 лет назад родился Джордж Вашингтон, первый президент США. Традиционно каждый год 22 февраля все американцы празднуют День рождения отца-основателя своей страны.

Традиция отмечать день рождения Вашингтона берёт начало в 1778 году, когда минуло два года после провозглашения независимости страны от Великобритании. Один из военных оркестров проследовал к местечку Уэллей-Фордж, где находился штаб Джорджа Вашингтона, и исполнил в честь него несколько маршей. Сегодня, неофициально отмечая День рождения первого президента, американцы вспоминают не только его политические и военные качества, но и его честность.

С середины 1970-х годов по предложению Конгресса было решено отмечать День памяти всех президентов США. Официально этот праздник именуется Днём президентов. Его отмечают в третий понедельник февраля, однако во многих штатах придерживаются традиции чтить память одного лишь Джорджа Вашингтона.

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22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений: дата, призванная обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий. Этот день появился в календаре, когда Кабинет министров Великобритании опубликовал «Хартию жертв преступлений». В том же году в США был принят федеральный закон, в котором выделены основные принципы судопроизводства в отношении жертв преступлений. В этих документах было задекларировано право на справедливое и уважительное отношение к потерпевшим с соблюдением достоинства личности и конфиденциальности; право на защиту жертвы преступления от обвиняемого; право быть подробно информированным о ходе судебного заседания, представлять свои интересы и быть внимательно выслушанным; незыблемое право на реституцию, а также на информацию об обвинении, приговоре, об отбывании наказания преступником и дате его освобождения из мест заключения (тюрьмы или колонии).

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160 лет назад родился немецкий физик Генрих Герц. С 1883 по 1885 год Герц заведует кафедрой теоретической физики в городке Киле, где корректирует систему уравнения электродинамики Неймана. В результате этой работы Герц написал свою систему уравнений, из которой легко получалось уравнение Максвелла. В 1885 году учёный принимает приглашение технической школы в Карлсруэ, где он подтверждает выводы максвелловской теории о том, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света и устанавливает тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн.

Память о Герце осталась не только как о великом экспериментаторе, но и как о глубоком теоретике. Его работы по электродинамике сыграли огромную роль в развитии науки и техники и обусловили возникновение беспроволочного телеграфа, радио и телевидения. В 1886-1887 годах Герц впервые наблюдал и дал описание внешнего фотоэффекта. Он разрабатывал теорию резонаторного контура, изучал свойства катодных лучей, исследовал влияние ультрафиолетовых лучей на электрический разряд. Последние четыре года его жизни были посвящены эксперименту с газовым разрядом и работой над книгой «Принципы механики, изложенные в новой связи», в которой изложен оригинальный подход к этой науке.

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120 лет назад родился Леонид Говоров – военачальник, Маршал СССР, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году он командовал артиллерией, в 1942-м стал командиром войск Ленинградского фронта. Говоров успешно применял военные знания на практике. Он первым применил систему сплошных траншей, перестроил систему применения миномётов, принял непосредственное участие в разработке плана по прорыву блокады Ленинграда и был награждён орденом Суворова I степени. За прорыв обороны противника на Карельском перешейке летом 1944 года Леониду Говорову было присвоено звание Маршала Советского Союза. К концу войны Говоров имел звание Героя Советского Союза, был награждён орденом «Победа». В послевоенное время занимал руководящие посты в Вооружённых Силах СССР.

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