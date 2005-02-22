Путин выдвинул Короткова: история Приамурья

В 2005 году в этот день в облсовет пришли правительственные документы, в которых президент России выдвинул кандидатуру Леонида Короткова на должность амурского губернатора.

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22 февраля 1918 года на общем собрании представителей рабочих и служащих Амурского водного транспорта было решено национализировать торговый флот Амурского бассейна.

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В 1919 году партизанская армия Г. С. Дрогошевского заняла село Натальино.

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1931 год. 22 февраля на бюро Тыгдинского райкома ВКП(б) рассмотрен вопрос об убийстве кулаками председателя колхоза «Ленинский путь» С. А. Подшивалова. Рекомендовано провести показательный суд над убийцами.

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В этот день в 1953-м состоялись выборы в местные Советы. Из 420 587 избирателей области в голосовании приняли участие 420 522 (99,98 %). В местные Советы области избрано 6 405 человек, в областной Совет – 96. В числе депутатов 2 239 женщин (34,9 %), 2 798 членов и кандидатов в члены КПСС (43,7 %), 3 607 беспартийных (56,3 %).

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1968 год. 22 февраля был организован митинг в связи с награждением Благовещенского высшего танкового командного училища орденом Красного Знамени.

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В 1976 году состоялся второй слёт молодых строителей БАМа – победителей соцсоревнования, добившихся права подписать рапорт Ленинского комсомола XXV съезду партии. На слёте был заключён договор между комсомольскими организациями строительных подразделений Центрального участка БАМа и предприятиями-поставщиками Амурской области на участие в ударной трудовой эстафете «БАМу – эффективность и комсомольскую гарантию качества».

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Объявить лотерею в Благовещенске стало можно только с разрешения городских властей. К такому решению 22 февраля 2006 года пришли депутаты гордумы. До этого лотереи проводили торговые фирмы и газеты. А в декабре 2005 года ее организовал и автовокзал – с билетами пассажиры получали беспроигрышный лотерейный билет.

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#жизнь #история

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