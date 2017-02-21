Благовещенца, подозреваемого в живодерстве, проверяет полиция

Соседи благовещенца, которого некоторые горожане называют живодером, написали на него коллективное заявление в полицию. После публикации в СМИ информации о мужчине, до смерти залечивающем животных, к нему домой приезжали полицейские, которые также опросили и соседей. Тогда жильцы дома, как они сами рассказали журналистам и волонтерам, побоялись свидетельствовать против соседа, но уже вечером, услышав очередные крики животных из его квартиры, стали более решительны.

С мужчиной зоозащитники познакомились, когда столкнулись с ним в одной из ветклиник города. Благовещенец принес в учреждение двух кошек, у которых ветеринары установили отравление медикаментами. По словам специалистов, бывший хозяин, видимо, переборщил с лечением.

После этого больных кошек у горожанина волонтерам удалось забрать. Одну из них спасти не удалось. У второй кошки – ее назвали Надя – еще есть шансы на выздоровление. Животное истощено, у него нет некоторых зубов и когтей. Сейчас зоозащитники пытаются её откормить.

Это не первые питомцы, которых, по версии волонтеров, истязает мужчина. В прошлом году его показывала одна из местных телекомпаний. Съемки проходили у могилы его матери. На надгробии рядом с фотографией матери журналисты заметили и фотографию умершей кошки.

«Многие ветеринары начали рассказывать, что знают его уже семь лет, знают и все клиники города. Что мужчина постоянно ходит в клиники, носит животных – то собачек, то кошечек. Все они в очень тяжелом состоянии. Говорят, у него животные постоянно умирают. Это сказали ветеринары», – рассказала волонтер Ольга Кривицкая.

В ветеринарной клинике, где сейчас лечат истощенных животных, отказались давать комментарии. Мужчина пригрозил волонтерам расправой, если они не вернут ему кошек. Накануне днем у благовещенца дома побывали полицейские. После горожанин отправился в опорный пункт полиции, где его встретили журналисты и волонтеры.

Сам благовещенец рассказал, что к нему уже приходили с проверкой. «Они приехали убедились, что животные нормальные. Все в хорошем состоянии. Нет крови. Я там их не резал, не убивал. Все проверили. Её забрали, я говорю: так не делается. Считай, я говорю– у вас детей не было. Если бы у вас дитя отобрали, то ты сидела бы и смотрела? Да ты че, ты бы сразу бы…» – поделился мужчина.

Вскоре мужчина покинул пункт полиции и ушел домой. Спустя минут 15 волонтерам позвонила его соседка, сказала, что в подъезде стоит невыносимый собачий визг. Благовещенцы вызвали полицию. Участковый прибыл только через 45 минут, но ему никто не открыл дверь. В квартире стояла полная тишина – за дверью не было слышно ни людей, ни животных. В итоге участковый уехал.

«Мы знаем, что такая ситуация происходит. И, как всегда, мы ничего не можем сделать. Будем писать заявление, будем биться, будем стучаться. Я не знаю, что мы будем делать, не знаю. Но если у него есть телевизор, мы от него не отстанем никогда», – высказалась волонтер Лилия.

Жильцы дома, которые тоже подозревают своего соседа в издевательствах над животными, говорят, что у мужчины расстройство психики.

«Я каждую ночь слышу визги животных. Ночью спать не дает. И не знаю, что он там с ними делает. Такой грохот стоит, у меня стены трясутся. Я с ним не разговариваю. Раз сказала, два сказала… Года два назад мы с соседями участковому писали. И ничего до сих пор», – поделилась соседка благовещенца.

«Видела сама его с коробками, из них кровь капала. Полиция туда приехала, там увидела три собаки взрослых, четыре подростка, семь кошек. Они не выгуливаются у него. Я им все это говорила. Они мне говорят – пишите заявление. Я говорю – я не могу подписываться своей фамилией, я тут живу. Он этих уголовников, которые к нему ходят... Они мне просто башку перережут», – сказала другая соседка.

В полиции сообщили, что визуальных признаков издевательств над животными в квартире они не заметили.

«По информации, размещенной в средствах массовой информации, связанной с жестоким обращением с животными, межмуниципальным отделом МВД России в Благовещенске проводится проверка. Участковыми полиции проведен поквартирный обход. В присутствии понятых произведен осмотр жилых помещений и подвалов. Опрошенные граждане не подтвердили противоправный акт обращения с животными», – прокомментировал заместитель начальника ООДУУП и ПДН УМВД России по Амурской области Сергей Кравчук.

Тем не менее соседи все-таки решились написать коллективную жалобу и в полицию, и в прокуратуру. Вместе с ними под жалобой подписались и волонтеры. Они собираются бороться до тех пор, пока у мужчины не отберут животных, а полиция не выяснит его психическое состояние.

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