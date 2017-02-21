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21 февраля 2017, 20:50 33

Благовещенца, подозреваемого в живодерстве, проверяет полиция

Благовещенца, подозреваемого в живодерстве, проверяет полиция

Соседи благовещенца, которого некоторые горожане называют живодером, написали на него коллективное заявление в полицию. После публикации в СМИ информации о мужчине, до смерти залечивающем животных, к нему домой приезжали полицейские, которые также опросили и соседей. Тогда жильцы дома, как они сами рассказали журналистам и волонтерам, побоялись свидетельствовать против соседа, но уже вечером, услышав очередные крики животных из его квартиры, стали более решительны.

С мужчиной зоозащитники познакомились, когда столкнулись с ним в одной из ветклиник города. Благовещенец принес в учреждение двух кошек, у которых ветеринары установили отравление медикаментами. По словам специалистов, бывший хозяин, видимо, переборщил с лечением.

После этого больных кошек у горожанина волонтерам удалось забрать. Одну из них спасти не удалось. У второй кошки – ее назвали Надя – еще есть шансы на выздоровление. Животное истощено, у него нет некоторых зубов и когтей. Сейчас зоозащитники пытаются её откормить.

Это не первые питомцы, которых, по версии волонтеров, истязает мужчина. В прошлом году его показывала одна из местных телекомпаний. Съемки проходили у могилы его матери. На надгробии рядом с фотографией матери журналисты заметили и фотографию умершей кошки.

«Многие ветеринары начали рассказывать, что знают его уже семь лет, знают и все клиники города. Что мужчина постоянно ходит в клиники, носит животных – то собачек, то кошечек. Все они в очень тяжелом состоянии. Говорят, у него животные постоянно умирают. Это сказали ветеринары», – рассказала волонтер Ольга Кривицкая.

В ветеринарной клинике, где сейчас лечат истощенных животных, отказались давать комментарии. Мужчина пригрозил волонтерам расправой, если они не вернут ему кошек. Накануне днем у благовещенца дома побывали полицейские. После горожанин отправился в опорный пункт полиции, где его встретили журналисты и волонтеры.

Сам благовещенец рассказал, что к нему уже приходили с проверкой. «Они приехали убедились, что животные нормальные. Все в хорошем состоянии. Нет крови. Я там их не резал, не убивал. Все проверили. Её забрали, я говорю: так не делается. Считай, я говорю– у вас детей не было. Если бы у вас дитя отобрали, то ты сидела бы и смотрела? Да ты че, ты бы сразу бы…» – поделился мужчина.

Вскоре мужчина покинул пункт полиции и ушел домой. Спустя минут 15 волонтерам позвонила его соседка, сказала, что в подъезде стоит невыносимый собачий визг. Благовещенцы вызвали полицию. Участковый прибыл только через 45 минут, но ему никто не открыл дверь. В квартире стояла полная тишина – за дверью не было слышно ни людей, ни животных. В итоге участковый уехал.

«Мы знаем, что такая ситуация происходит. И, как всегда, мы ничего не можем сделать. Будем писать заявление, будем биться, будем стучаться. Я не знаю, что мы будем делать, не знаю. Но если у него есть телевизор, мы от него не отстанем никогда», – высказалась волонтер Лилия.

Жильцы дома, которые тоже подозревают своего соседа в издевательствах над животными, говорят, что у мужчины расстройство психики.

«Я каждую ночь слышу визги животных. Ночью спать не дает. И не знаю, что он там с ними делает. Такой грохот стоит, у меня стены трясутся. Я с ним не разговариваю. Раз сказала, два сказала… Года два назад мы с соседями участковому писали. И ничего до сих пор», – поделилась соседка благовещенца.

«Видела сама его с коробками, из них кровь капала. Полиция туда приехала, там увидела три собаки взрослых, четыре подростка, семь кошек. Они не выгуливаются у него. Я им все это говорила. Они мне говорят – пишите заявление. Я говорю – я не могу подписываться своей фамилией, я тут живу. Он этих уголовников, которые к нему ходят... Они мне просто башку перережут», – сказала другая соседка.

В полиции сообщили, что визуальных признаков издевательств над животными в квартире они не заметили.

«По информации, размещенной в средствах массовой информации, связанной с жестоким обращением с животными, межмуниципальным отделом МВД России в Благовещенске проводится проверка. Участковыми полиции проведен поквартирный обход. В присутствии понятых произведен осмотр жилых помещений и подвалов. Опрошенные граждане не подтвердили противоправный акт обращения с животными», – прокомментировал заместитель начальника ООДУУП и ПДН УМВД России по Амурской области Сергей Кравчук.

Тем не менее соседи все-таки решились написать коллективную жалобу и в полицию, и в прокуратуру. Вместе с ними под жалобой подписались и волонтеры. Они собираются бороться до тех пор, пока у мужчины не отберут животных, а полиция не выяснит его психическое состояние.

Просмотров всего: 1490

#животные #жизнь #закон

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    Примените к этому животному те же меры,кои он применяет в отношении кошек и собак-все расскажет как на духу!

  • гедонист

    гедонист
    4 часа назад

    соседи странные люди конечно. Больше вероятность, что он перейдет на людей от безнаказанности, чем от заявления на него. Неужели не боятся? потренируется на кошечках и пойдет по подьезду...

  • Папайя

    Папайя
    4 часа назад

    На кол...

  • Lelka-a

    Lelka-a
    3 часа назад

    А ЧТО нужно, чтобы факты были? В момент игры в ветеринара, хирурга, паталогоанатома? Влезть в окно? Заснять на видео? Все упирается в подписанные бумажки. И там нет управы и защиты. Жалко животных, жалко соседей. Пусть соседи пишут заявления на то что они боятся за СВОЮ жизнь. Наверное, только тогда что-то можно будет сделать. Причем, коллективно. В лучшем случае упечь в психушку, раз уж невменяемый.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    А записать видео/аудио с визгами собак соседи не могут? Сейчас до много чего техника дошла. Странная и мутная история

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    3 часа назад

    Корка была, сосед имел подругу (жестко стонала и выла), бабки вызвали ментов, типа убивают.

    Забежали ППСники отмудохали парня, нашли "убиваемую", теперь судят бабок за ложный донос и ППСников (ппс за превышение должностных).

    Пока не будет реальных фактов и делать Никто не будет. А то видели, слышали...

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    3 часа назад

    По новостям вон Вам пример, когда на кафешке убегающего от ППСника парня завалили.

    И не надо брать на себя бОльшее, чем сможете доказать на соседа

  • Елена1607

    Елена1607
    3 часа назад

    Бла, бла, бла... и все мужики... где вы были вчера... мужчинки... а так нужна была ваша помощь...и себя показали бы... и его посмотрели бы...

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    2 часа назад

    Да девчат из ЗОО Защиты понять можно, но без проверенных оснований зря лесть на рожон. Теперь мужик затаится. Теперь компромат на мужика собирать надо. Можно с ветклиник взять выписки с диагнозом животных, что они пострадали от человеческих рук. Вот только как доказать что он это делает а не находит таких. Если только с соседями договориться и поставить камеру видео наблюдения.

  • Moonlight

    Moonlight
    2 часа назад

    у "героя" сюжета гараж за авторынком. Он там тоже собак держит.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    2 часа назад

    Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.

  • Елена1607

    Елена1607
    2 часа назад

    Леночка 19--Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.


    Дело не в драке, я не об этом... но поддержка мужчин поверьте не маловажна, когда собрались одни девушки... страшно было всем... новость не передает всего того ужаса, какой пришлось испытать девочкам-волонтерам

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    Lelka-a

    А ЧТО нужно, чтобы факты были? В момент игры в ветеринара, хирурга, паталогоанатома? Влезть в окно? Заснять на видео? Все упирается в подписанные бумажки. И там нет управы и защиты. Жалко животных, жалко соседей. Пусть соседи пишут заявления на то что они боятся за СВОЮ жизнь. Наверное, только тогда что-то можно будет сделать. Причем, коллективно. В лучшем случае упечь в психушку, раз уж невменяемый.



    Бойтесь равнодушных, ибо именно с их молчаливого согласия совершаются на земле все предательства и убийства

    Мне соседей совсем не жалко.Равнодушие - зло. Они думают, что это всего лишь кошка? Ошибаются, это НЕ всего лишь кошка. На кошках он не остановится. Сами-то они не боятся?У них много жизней? И дети есть и старики. Что, у всех охранные грамоты?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Елена1607
    Леночка 19--Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.


    Дело не в драке, я не об этом... но поддержка мужчин поверьте не маловажна, когда собрались одни девушки... страшно было всем... новость не передает всего того ужаса, какой пришлось испытать девочкам-волонтерам


    Так полицаи ж были.

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    Елена1607

    Леночка 19--

    Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.



    Дело не в драке, я не об этом... но поддержка мужчин поверьте не маловажна, когда собрались одни девушки... страшно было всем... новость не передает всего того ужаса, какой пришлось испытать девочкам-волонтерам


    Елена! Ну НЕТ в Благовещенске мужчин! Нееет!

    Есть мужичонка со справкой...и все лапки к верху

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    2 часа назад

    Леночка 19--

    ...Теперь мужик затаится. Теперь компромат на мужика собирать надо...



    Вот это прямо очень доставило!

    Леночка, вы главное не останавливайтесь! Пишите исчо!

  • Елена1607

    Елена1607
    2 часа назад

    Свободу попугаям!
    Елена1607
    Леночка 19--Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.


    Дело не в драке, я не об этом... но поддержка мужчин поверьте не маловажна, когда собрались одни девушки... страшно было всем... новость не передает всего того ужаса, какой пришлось испытать девочкам-волонтерам


    Так полицаи ж были.


    А Вы при этом присутствовали?

  • Елена1607

    Елена1607
    2 часа назад

    Капитолина
    Елена1607

    Леночка 19--

    Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.



    Дело не в драке, я не об этом... но поддержка мужчин поверьте не маловажна, когда собрались одни девушки... страшно было всем... новость не передает всего того ужаса, какой пришлось испытать девочкам-волонтерам


    Елена! Ну НЕТ в Благовещенске мужчин! Нееет!

    Есть мужичонка со справкой...и все лапки к верху


    Как это нет... мужики все на форуме новостей сидят... ждут, когда очередное горяченькое подадут... путь же как известно... лежит...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    Леночка 19--

    ...300 защитников устроили драку с мужиком...



    Вот это был бы заголовок! Форум бы порвался...

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Елена1607
    Свободу попугаям!
    Елена1607
    Леночка 19--Скажите Елена1607, а если бы были мужики, и они устроили драку вам лучше бы было

    Что зоо защитники устроили драку с мужиком так еще и дело за хулиганку.


    Дело не в драке, я не об этом... но поддержка мужчин поверьте не маловажна, когда собрались одни девушки... страшно было всем... новость не передает всего того ужаса, какой пришлось испытать девочкам-волонтерам


    Так полицаи ж были.


    А Вы при этом присутствовали?


    АИ опять врут? Негодники!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    АвтоГАД
    Леночка 19--

    ...300 защитников устроили драку с мужиком...



    Вот это был бы заголовок! Форум бы порвался...


    Встал бы ты да пошёл...Да лежачий твой слишком тяжёл.Не пускает на подвиги, гад.Только пальцы по клаве стучат.По буковкам, по точечкам,Выписывают строчечки...Про то, какой ты герой,И злодея сравняешь с землёй.Про то, что ты - АвтоГАД.Но лишь виртуально, чудак...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Подтянули полицию. Никаких веских подтверждений пыток не нашли - ни первые, ни понятые. Но, зато, через 15 минут как мужика отпустили, сразу же стали визжать собачки...

    Ну и «Я не знаю, что мы будем делать, не знаю. Но если у него есть телевизор, мы от него не отстанем никогда» - это уже хорошо, честно признались. "Мы ничего не сможем сделать, мы не знаем что делать. Но будем лезть, даже если ничего не знаем, куда только ни попало" - девиз 300.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Когда бездействует полиция,

    токда правится самасуд.

    Тихо, мирно и без доказательств.

  • Venezia

    Venezia
    53 минуты назад

    Allgemeine

    Подтянули полицию. Никаких веских подтверждений пыток не нашли - ни первые, ни понятые. Но, зато, через 15 минут как мужика отпустили, сразу же стали визжать собачки...

    Ну и «Я не знаю, что мы будем делать, не знаю. Но если у него есть телевизор, мы от него не отстанем никогда» - это уже хорошо, честно признались. "Мы ничего не сможем сделать, мы не знаем что делать. Но будем лезть, даже если ничего не знаем, куда только ни попало" - девиз 300.



    Как хорошо, наверное, иметь такое живое воображение, чтобы додумывать за других какие-то девизы, приписывать другим свои домыслы... Нескушная жизнь у Вас, правда? А у Вас какой девиз?

    -моя хата с краю- ? Не? Поделитесь!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    51 минута назад

    OlivyevaКогда бездействует полиция,

    токда правится самасуд.

    Тихо, мирно и без доказательств.


    Оказывается 300 - бравые потомки белорусских партизанов! А как же "мы не знаем что делать", "Поддержка мужчин немаловажна"? Лол. Как можете в "самасуд" уже показали. "В телевизор полезем"...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    46 минут назад

    Venezia-моя хата с краю- ? Не? Поделитесь!


    Моя хата без зоошизы, ключи от нее можете не просить )

  • Olivyeva

    Olivyeva
    45 минут назад

    Allgemeine
    OlivyevaКогда бездействует полиция,

    токда правится самасуд.

    Тихо, мирно и без доказательств.


    Оказывается 300 - бравые потомки белорусских партизанов! А как же "мы не знаем что делать", "Поддержка мужчин немаловажна"? Лол. Как можете в "самасуд" уже показали. "В телевизор полезем"...


    Ох уж эти сказочники с фантазией без границ

  • Venezia

    Venezia
    42 минуты назад

    Allgemeine

    Olivyeva

    Когда бездействует полиция,

    токда правится самасуд.

    Тихо, мирно и без доказательств.



    Оказывается 300 - бравые потомки белорусских партизанов! А как же "мы не знаем что делать", "Поддержка мужчин немаловажна"? Лол. Как можете в "самасуд" уже показали. "В телевизор полезем"...


    Вам заняться нечем? Строчите абсолютную бессмыслицу... Или завидуете ? Займитесь тоже общественной работой, глядишь и смысл в жизни появится, и времени троллить не останется, и людям пользу принесете:))

  • Venezia

    Venezia
    41 минута назад

    Allgemeine

    Venezia

    -моя хата с краю- ? Не? Поделитесь!



    Моя хата без зоошизы, ключи от нее можете не просить )


    Предпочитаю держаться от мизантропов подальше:)

  • Allgemeine

    Allgemeine
    40 минут назад

    OlivyevaОх уж эти сказочники с фантазией без границ


    Диплом психолога есть ?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    33 минуты назад

    VeneziaЗаймитесь тоже общественной работой, глядишь и смысл в жизни появится, и времени троллить не останется, и людям пользу принесете:))


    Вряд ли. Именно "общественники", навроде 300, ЛДПР, прочей оппозиционо-общественной братии и далее - самый надоедливый контингент форумов.

  • Venezia

    Venezia
    26 минут назад

    Самые надоедливые - тролли. Слов много, толку - ноль

  • Allgemeine

    Allgemeine
    21 минута назад

    VeneziaСлов много, толку - ноль


    Порой умные тролли - хорошие собеседники.

    А вот вы - увы. Точно "слов много, толку 0". Засим откланиваюсь, удачи вам в "самасудах".

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