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21февраля
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«Альфа-канал» наградил народных ведущих

«Альфа-канал» наградил народных ведущих

21 февраля народные ведущие «Альфа-канала» собрались вместе на общем чаепитии, где им вручили подарки за участие в конкурсе. Также была награждена победительница Юлия Кузнецова и призеры Ксения Мосейчук и Дмитрий Пегушин.

Из 60 претендентов до студии «Альфа-канала» добрались 13 человек. После эфира с народными ведущими было объявлено голосование на сайте Амур.инфо. По его итогам лучшей стала ведущая погоды Юлия Кузнецова. Консультант по исследованиям и рекламе в таком проекте участвовала впервые. Кстати, она же первой и пришла на кастинг. Заняла очередь еще за час до начала.

Изначально Юлия хотела попробовать стать ведущей «Альфа-новостей» или «Простых вопросов». Но ведущие «Альфа-канала» определили девушку на ведение «Погоды».

«На самом деле наверное я последняя узнала вообще, что победила. Потом подхожу к телефону – а он у меня разорвался уже. Все звонят и говорят – посмотри, ты победила! До последнего, честно, я не верила. Я вообще советую всем, кому интересно телевидение, атмосфера закулисья, всем советую попробовать, потому что это очень интересно», – рассказала народная ведущая программы «Погода» Юлия Кузнецова.

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#конкурсы #СМИ

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