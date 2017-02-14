Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: организаторы и участники благотворительного музыкального вечера в АОДНТ

22 февраля утром в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет благотворительная программа «Близко к сердцу». Гости программы – организаторы и участники благотворительного музыкального вечера в АОДНТ 25 февраля Дарья Карелова, Игорь Меметов, Виктория Сёмочкина. Ведущие – Илья Кутырев, Олег Никитин.

Днем в эфир выйдет программы «Я так дУмаю!». Гость программы – член Амурского регионального отделения Общероссийской организации «Российский союз писателей», председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик. Ведущие – Михаил Митрофанов, Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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