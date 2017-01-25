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21февраля
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В ДВОКУ появился хор офицеров

В ДВОКУ появился хор офицеров

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище создали свой собственный хор офицеров. Он появился по инициативе самих участников хора. 20 февраля 27 человек вышли на сцену клуба училища и впервые выступили перед публикой. В числе зрителей были курсанты ДВОКУ, в том числе иностранные, кадеты, а также местные власти.

«Офицеры сами проявили инициативу в честь 23 февраля. Решили показать пример курсантам. Вчера они исполнили песню "Армия моя". В итоге они у нас сорвали бурные овации. Несмотря на то, что в хоре нет профессиональных вокалистов, и иногда они возможно не совсем идеально поют, но все равно все очень понравилось», – рассказал руководитель ДВОКУ Владимир Грызлов.

В хор офицеров отбирал дирижер ДВОКУ, он устроил прослушивания и выбрал тех, у кого есть вокальные данные. Теперь на всех мероприятиях военного училища будет хор офицеров.

«Пока мы только у себя будем выступать, но если нас пригласят на городские мероприятия, с удовольствием примем в них участие», – поделился Владимир Грызлов.

Просмотров всего: 219

#военные #культура

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Ещё группу мальчиков ан***тов создайте официальную.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    К меня одной проблемы со входом на Форум????? Сорри, что не в тему! Чё делать-то?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Заняться видимо больше нечем.

  • Розеда

    Розеда
    2 часа назад

    Городу еще хора офицеров не хватает.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Форум КГБ закрывает как антиправительственную площадку. А солдаты пусть поют.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Хор дело хорошее. Спрашивается зачем " Дом Офицеров" отдавали? Ну и главное, что бы пели только по мирным поводам, а ни как давеча..

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    И девушка хорошо поет, только ее упомянуть забыли.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 минуты назад

    Дмитрий1

    Форум КГБ закрывает как антиправительственную площадку. А солдаты пусть поют.



    Кто ж его закроет, тут же все диванные революционеры как на ладони. Так что и не надейся, не уйти тебе в подполье. Или как там у банделогов, схрон вроде.

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