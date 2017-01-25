В ДВОКУ появился хор офицеров

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище создали свой собственный хор офицеров. Он появился по инициативе самих участников хора. 20 февраля 27 человек вышли на сцену клуба училища и впервые выступили перед публикой. В числе зрителей были курсанты ДВОКУ, в том числе иностранные, кадеты, а также местные власти.

«Офицеры сами проявили инициативу в честь 23 февраля. Решили показать пример курсантам. Вчера они исполнили песню "Армия моя". В итоге они у нас сорвали бурные овации. Несмотря на то, что в хоре нет профессиональных вокалистов, и иногда они возможно не совсем идеально поют, но все равно все очень понравилось», – рассказал руководитель ДВОКУ Владимир Грызлов.

В хор офицеров отбирал дирижер ДВОКУ, он устроил прослушивания и выбрал тех, у кого есть вокальные данные. Теперь на всех мероприятиях военного училища будет хор офицеров.

«Пока мы только у себя будем выступать, но если нас пригласят на городские мероприятия, с удовольствием примем в них участие», – поделился Владимир Грызлов.

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