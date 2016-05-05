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21февраля
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Голодная лиса пришла полакомиться к руднику «Пионер» (видео)

Голодная лиса пришла полакомиться к руднику «Пионер» (видео)

Хитрая рыжая гостья навестила одного из сотрудников амурского рудника «Пионер» в Зейском районе. Лиса залезла в кабину большегруза и, нисколько не боясь, поискала еду. «Вот шкода, вот шкода, а! Залезла. Вот попрошайка, а! Лиска! Ты меня не съешь хоть», – делится водитель грузовика, в кабине которого орудует рыжая хищница.

Покопавшись в машине некоторое время, любопытное животное сбежало. Работники отмечают, что лис к людям зимой гонит голод, и животные постоянно выходят к ним.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» сотрудники рудника, «ничего необычного в этом нет – нашествие лис мы наблюдаем постоянно. Они не боятся людей – работники их подкармливают. Животные приходят, спокойно залезают в машины, спокойно сидят. Они ещё, оказывается, сладкоежки! Один из сотрудников видел, как лиса с удовольствием лакомилась конфетой!»

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#животные

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    11 минут назад

    вот до чего Путин лисиц довел!

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