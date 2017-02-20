Не все детские жалобы, поступающие на горячую линию, оказываются правдой

Фото: cbc.az

За январь 2017 года на горячую линию социального центра «Доброта» поступило около 300 обращений от юных амурчан. Дети просят о помощи или просто делятся своими переживаниями. Все сообщения тщательно проверяются специалистами центра. И не всегда информация, которую ребенок рассказывает по телефону, оказывается достоверной.

Так, из всех звонков в январе, в трех случаях дети пожаловались на жестокое обращение в семье. Один ребенок рассказал, что подвергся жестокому обращению на улице. 34 юных амурчанина интересовались, как нужно общаться со сверстниками.

Ни одного звонка не было с жалобой на сексуальное насилие. Также никто из детей не звонил по поводу так называемых групп смерти в Интернете.

Специалисты центра «Доброта» отмечают, что на горячую линию каждый месяц поступает в среднем около 300 звонков. И не всегда дети говорят правду.

«Дело в том, что вот в январе из трех сообщений о жестоком обращении оказалось действительным только одно из них. Остальные были всего лишь шуткой, и при проверке это оказались звонки из благополучных семей, просто дети решили неудачно пошутить. Чаще всего ребята звонят, когда у них есть какие-то проблемы в школе, им надо поговорить со взрослыми и услышать совет. Или же когда они в кого-то влюблены», – рассказала директор центра социального обслуживания населения «Доброта» Оксана Подкорытова.

Часто дети могут баловаться и называть не свой адрес либо просто наговаривать на родителей. В основном в службу помощи обращаются подростки от 12 до 16 лет. Зачастую, говорят в центре, за психологической помощью обращаются и родители.

Телефон доверия работает в центре несколько лет. За это время специалисты смогли предотвратить несколько подростковых самоубийств. Чаще всего дети звонят из-за проблем в отношениях со сверстниками, с учебой в школе и в семье.

После поступления того или иного звонка следует обращение в органы опеки, и адреса проверяются специалистами.

Единый общероссийский номер горячей линии 8-800-2000-122. Специалисты готовы круглосуточно помочь всем, кто решится рассказать о своей проблеме, и не только детям и подросткам, но и их родителям.

Просмотров всего: 382

#дети

распечатать