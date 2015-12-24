Амурчане смогут с помощью телефонов защищать трудовые права

Роструд запустил бесплатное приложение для фотофиксации нарушений на стройках. Каждый россиянин может скачать программу «Я – инспектор», сфотографировать нарушение охраны труда на строительной площадке и отправить информацию в ведомство. Вход в приложение возможен только через сайт госуслуг.

«На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших на производстве. Вместе с тем в определённых отраслях число погибших остается на высоком уровне. Одной из таких наиболее опасных для жизни и здоровья работников сфер деятельности является строительство, – сообщил заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков.

По словам специалистов, мобильное приложение Роструда направлено на то, чтобы навести порядок на строительных площадках, сообщает государственная инспекция труда в Амурской области.

Обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направлены на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии серьёзных нарушений – отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок – будут инициироваться проверки, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к ответственности.

Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для смартфонов (Google Play и App Store).

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