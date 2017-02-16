Хоккеист Буре отказался от американского гражданства

Фото: Р-Спорт

Звезда мирового хоккея, российский спортсмен Павел Буре отказался от американского гражданства. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на отчёт министерства финансов США.

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год, став одним из самых ярких российских легионеров в заокеанской лиге. Именно там он получил своё знаменитое прозвище «Русская ракета». В 2012 году россиянин был включён в зал славы НХЛ.

Стоит отметить, что ранее болельщики «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз» признали его лучшим игроком в истории своих клубов. В 2015 году Павел занял пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а в январе 2017-го был включён в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.

Сам 45-летний спортсмен наотрез отказался комментировать информацию об отказе принять гражданство Соединённых Штатов, заявив, что не готов это обсуждать.

Буре – не единственный из известных людей, кто отказался от американского паспорта. В своё время не пожелали стать гражданами США глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также наследник немецкого княжеского дома Гогенцоллерн-Зигмаринген.

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