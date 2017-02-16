Хоккеист Буре отказался от американского гражданства
Звезда мирового хоккея, российский спортсмен Павел Буре отказался от американского гражданства. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на отчёт министерства финансов США.
Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год, став одним из самых ярких российских легионеров в заокеанской лиге. Именно там он получил своё знаменитое прозвище «Русская ракета». В 2012 году россиянин был включён в зал славы НХЛ.
Стоит отметить, что ранее болельщики «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз» признали его лучшим игроком в истории своих клубов. В 2015 году Павел занял пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а в январе 2017-го был включён в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.
Сам 45-летний спортсмен наотрез отказался комментировать информацию об отказе принять гражданство Соединённых Штатов, заявив, что не готов это обсуждать.
Буре – не единственный из известных людей, кто отказался от американского паспорта. В своё время не пожелали стать гражданами США глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также наследник немецкого княжеского дома Гогенцоллерн-Зигмаринген.
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