Шестеро юных «солнечных» благовещенцев прошли кастинг на фестиваль «Поколение Next»

Юные благовещенцы смогут почувствовать себя настоящими моделями. В городе начались кастинги на фестиваль мод для детей и подростков «Поколение Next». Здесь ждут ребят от 3 до 17 лет. Впервые в выборе поучаствовали ребята с синдромом Дауна. Всего за место на подиуме боролись около 30 детей.

Девятилетний Арсений Манчак готовится поучаствовать в фестивале мод для детей и подростков. «Солнечный ребёнок» Арсений ведёт активный образ жизни. Он играет на ложках и участвует в различных мероприятиях. Не пропускает Арсений и школьные праздники – мальчик комфортно чувствует себя на публике. Детский показ мод для него ещё одна возможность проявить себя.

«Они любят, когда их хвалят, когда сцена, аплодисменты. Это ещё больше их подталкивает. Мне кажется, что сейчас они ещё больше зажаты, потому что у них нет ощущения праздничности. А на сцене будут комфортней себя чувствовать. Для нас это всё новое, для ребёнка тоже, неизвестное, можно сказать. Но мы будем надеяться, что мы прошли, и в будущем какие-то достижения в этом ждут», – поделилась мама Евгения Манчак.

Кроме Арсения, на кастинг пришли ещё семь особенных детей. Им рассказали и показали, как правильно ходить по подиуму, словно настоящие модели.

В этом году фестиваль мод для детей и подростков пройдёт в Благовещенске в седьмой раз, а вот поучаствовать в нём детей с синдромом Дауна пригласили впервые. Это стало сюрпризом как для самих ребят, так и для их родителей.

«На подиуме ходила. Показали нам, как надо приседать, где. Это интересно, там дети другие ходили, там все ходили, и я тоже ходила», – поделилась участница кастинга Анастасия Шкарбан.

«Вы знаете, мы не боимся ничего нового. Всегда участвуем в мероприятиях. Если есть такая возможность, мы стараемся проявить себя. Это своего рода общение. То есть стараемся участвовать везде. Участвовали не раз в танцах, в концертах, поэтому это для неё, конечно, что-то новое, но я не могу сказать, что она сильно волнуется», – рассказывает мама одной из участниц Наталья Сластная.

Специальных требований, как и поблажек, для особенных детей на кастинге не предусмотрено – объяснили организаторы фестиваля. Для участия в показе их отбирали наравне с другими детьми. На кастинге для детей было всё, как у взрослых, – предварительная регистрация участников и обязательно фото возле стены. Потом каждый претендент на роль модели должен был пройтись по условному подиуму.

Некоторым участникам проходка по подиуму давно знакома. Ребята проходили кастинг на участие в показе мод не в первый раз. У 12-летнего Ильи Тарношинского уже есть подобный опыт. Два года назад он также пришёл на кастинг и стал участником фестиваля «Поколение Next».

«Потом мы тренировались, чтобы показать на самом конкурсе. И нас одевали из разных магазинов – мы как бы показывали эту одежду, рекламировали её. Ну я знаю, что моё мастерство не было отточено, и я хочу его в этом году отточить», – поделился участник кастинга Илья Тарношинский.

Для фестиваля мод отбирают ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Других особых критериев нет – объясняли организаторы. Рост и вес детей и подростков тоже не имеют значения.

«Мы выбираем детей исключительно по тому, горит ли глаз, насколько им комфортно. Не мешают ли им много людей, музыка, насколько они готовы выйти на сцену. Тут исключительно идёт харизма, детская непосредственность, улыбка и обязательно умение держаться на сцене», – рассказывает соорганизатор фестиваля мод для детей и подростков «Поколение Next» Ирина Смирнова.

По итогам кастинга члены жюри отобрали около 26 ребят для показа. Шестеро из них – «солнечные дети». Шанс почувствовать себя моделью есть и у других. Организаторы фестиваля планируют провести ещё два кастинга, чтобы дать возможность и другим ребятам пройтись по подиуму, только уже по-настоящему.

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