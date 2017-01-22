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21февраля
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Сегодня, 16:37 5

Амурские власти намекают бизнесменам на то, что региону нужны частные детсады

Амурские власти намекают бизнесменам на то, что региону нужны частные детсады
Фото: applemoon.ru

Амурской области нужны частные детские сады, так как рассчитывать на открытие новых муниципальных учреждений родителям пока не стоит. В этом году распахнет двери только садик в новом городе Циолковский. По данным областного министерства образования, сейчас в регионе нет очереди для детей старше 3 лет. Но около полутора тысяч родителей хотели бы отдать ребёнка в дошкольное учреждение раньше этого возраста.

Это особенно актуально, потому что с полутора лет перестают выплачивать пособие по уходу за ребенком. Но принять таких малышей муниципальные детские сады не могут – нет мест.

«Мы проводим семинар с индивидуальными предпринимателями. Будем говорить, что эта тема очень новая. На территории Амурской области в 2012 году не было ни одного частного детского сада, были 5 групп по уходу за детьми. Они были в тени, работали сами себе. Мы понимаем, что это пласт серьёзный, и он может помочь мамам. Сегодня уже 42 группы по уходу и присмотру и 17 лицензированных детских садов», – прокомментировала министр образования и науки Амурской области Марина Селюч.

Предпринимателям рассказали, как организовать частный детский сад, какие санитарные нормы и требования пожарной безопасности должны соблюдать предприниматели, как получить в помощь субсидию от государства.

В прошлом году на помощь в создании групп и дотации детским садам из областного бюджета выделили почти 30 миллионов рублей. Несмотря на это, правительство не может регулировать стоимость пребывания детей в таких частных детских садах. У частника стоимость пребывания в месяц варьируется от 12 до 27 тысяч рублей. Часть суммы, как в муниципальных детских учреждениях, родителям не компенсируется.

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#дети #областная власть #образование

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    2 часа назад

    денег нет, но вы держитесь

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    где иегасады города Благовещенска? где новость что очереди в детсады победили?

    детсад в микрахе открыли?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    Вот оно РАЗВИТИЕ, всё повешать на кармана гражданину, а сами пилят бабки на бюджете. Вот так вот работа наших местных горе-управленцев.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    51 минута назад

    Власть не школ не детсадов построить не может.Денег у Путина на детей, больных, нет.

  • Katherine

    Katherine
    9 минут назад

    А какой смысл от таких садов? Кто может себе позволить платить за частный сад и так уже отдали туда детей, пока ждут место в муниципальном. Ну откроют частные предприниматели такие сады и что? Сколько из тех полутора тысяч ожидающих отдадут туда ребенка даже за 12000 месяц, не говоря уже о 27000??!!

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