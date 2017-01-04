Сладости, алкогольные наборы и сертификаты пожеланий: подарки для мужчин к 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества корреспондент Амур.инфо провел мониторинг социальных сетей и выяснил, какие подарки предлагают сделать мужчинам на 23 Февраля в Благовещенске. Самыми популярными в этом году оказались сладости – всевозможные тематические торты, капкейки, пряники и шоколад, а также наборы из алкогольных напитков и закусок.

Социальные сети благовещенских мастериц накануне праздника пестрят различными сладкими подарками, приготовленными своими руками. Например, можно подарить мужчинам тематически оформленные пряники в виде танков, звездочек, имени, цифры 23 и тому подобное. Стоимость таких пряников варьируется в пределах 100-150 рублей за штуку. Можно составить и набор из пряников. Его цена в среднем – от 250 до 500 рублей. Пряники предлагают упаковать в пакетики или коробки.

Также мужчинам можно подарить так называемые шокобоксы – коробки с маленькими шоколадками в праздничной упаковке. Их стоимость – примерно 250 рублей. А можно взять обычную шоколадную плитку и заказать для нее тематическую этикетку.

Кроме того, для мужчин-сладкоежек в качестве подарка подойдут торты либо капкейки. Стоимость торта зависит от веса и сложности оформления. Набор из 4-6 капкейков, оформленных к 23 Февраля, обойдется в пределах тысячи рублей.

Помимо сладостей, очень популярны в соцсетях наборы для мужчин, состоящие из алкогольных напитков и закусок. Для оформления используется коробка или корзина. В них помещают от одной до трех бутылок с горячительным и добавляют закуску – орешки, сушеную рыбку, колбаски, чипсы, фрукты, шоколад, сыр, багет. Фантазия для таких подарков не ограничена. А если мужчина не употребляет алкоголь, ему можно собрать фруктовую корзинку.

Еще благовещенцам предлагают приобрести гелиевые шары – это могут быть как небольшие обычные шарики либо шарики в форме самолета, звезды, танка. Можно заказать фигуру того же танка или солдата, но сделанную из множества шаров. Такие подарки обойдутся как в 300, так и в 3 000 рублей – всё зависит от сложности работы и количества шаров.

Тем, кто хочет проявить больше фантазии, предлагают сделать чековые книжки либо сертификаты желаний. В них вносят различные пожелания, которые мужчина в любой день может воплотить в жизнь. Такие подарки в основном дарят вторым половинкам. Сделать их можно самостоятельно, распечатав на принтере, либо обратившись к местным мастерам скрапбукинга.

Предлагают в Интернете подарить мужчинам и мыло ручной работы, например, в виде штопора, самолета, танка, звезды, патрона и даже в виде рыбы.

Те же благовещенки, у которых не осталось времени на заказ подарков ручной работы, могут купить сертификаты – в спортзал, в медицинский центр или аптеку, на татуировку, на массаж и так далее.

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#праздники

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