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Сегодня, 16:33 8

Автохам: в Благовещенске автоледи перегородила тротуар

Автохам: в Благовещенске автоледи перегородила тротуар

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, который прислал фотографию с машиной, вставшей на тротуаре. Серебристый Hyundai ix35 заехал на тротуар в районе перекрестка улиц Горького – Богдана Хмельницкого и стоял так более получаса.

«В начале двенадцатого машина подъехала, – рассказал очевидец. – Перегородила тротуар. Из салона вышли две девушки и направились в здание Богдана Хмельницкого,42. Там работают приставы, наверное, туда и направились. Машина стояла минут 30-40. Раньше я эту машину здесь не видел».

Просмотров всего: 1736

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • пользователь удален

    пользователь удален
    3 часа назад

    да там постоянно кто-нибудь паркуется

  • благ

    благ
    3 часа назад

    автобледи

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    нашли леди

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    Ну так номер 007 не за одну ночь заработан.

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Автоледи решила , что если ездит на корейской вафле , значит ей можно всё

  • tankist btb

    tankist btb
    47 минут назад

    она спасала людей от сосулек

  • true_rus

    true_rus
    6 минут назад

    Зачем тревожить компанию Инфо, позвоните в ГАБДД, гиблое дело, не отбирайте у них хлеб

  • ay

    ay
    1 минута назад

    Жаль, что даже по закону пешеходу прошагавшему по капоту и крыше такого авто ответственность серьёзнее, чем нарушителю.

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