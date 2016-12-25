Автохам: в Благовещенске автоледи перегородила тротуар

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, который прислал фотографию с машиной, вставшей на тротуаре. Серебристый Hyundai ix35 заехал на тротуар в районе перекрестка улиц Горького – Богдана Хмельницкого и стоял так более получаса.

«В начале двенадцатого машина подъехала, – рассказал очевидец. – Перегородила тротуар. Из салона вышли две девушки и направились в здание Богдана Хмельницкого,42. Там работают приставы, наверное, туда и направились. Машина стояла минут 30-40. Раньше я эту машину здесь не видел».

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#происшествия #транспорт

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