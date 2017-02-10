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В Красноярском крае пациент выбросился с 12-го этажа больницы и выжил

В Красноярском крае пациент выбросился с 12-го этажа больницы и выжил
Фото: Globallooklress.com

В Красноярском крае пациент стационара выжил после падения с двенадцатого этажа. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону. Как рассказали информагентству в ведомстве, инцидент произошёл в воскресенье, 19 февраля, в клинической больнице № 51 города Железногорска.

«В восемь часов утра медсестра увидела стоящего в окне мужчину, попыталась его окрикнуть, а он, несмотря на это, спрыгнул вниз», – рассказали в пресс-службе. Сугробы под окнами смягчили падение, мужчина остался жив, но получил тяжёлые травмы. В настоящее время он находится в реанимации.

На место выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка по факту падения, правоохранители выясняют причины странного поведения мужчины.

По данным полиции, упавший 27-летний мужчина поступил в стационар больницы неделю назад с ножевым ранением.

Похожий случай произошел 31 января в Москве, на Беринговом проезде, передаёт ИА Regnum. Женщина выпала из окна верхнего, 14-го этажа здания госинспекции по недвижимости, её падение также смягчил сугроб. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Также «Лента.ру» пишет о том, что в тот же день, 31 января, в Екатеринбурге мужчина выпал с 9-го этажа. Он получил многочисленные травмы, но остался жив и в состоянии шока был доставлен в больницу Позднее выяснилось, что в момент ЧП 21-летний пострадавший был пьян.

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#здоровье #происшествия

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