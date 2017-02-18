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21февраля
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В Белогорске электроопора, которую сбила фура, рухнула на легковушку (видео)

В Белогорске электроопора, которую сбила фура, рухнула на легковушку (видео)

Во вторник, 21 февраля, в Белогорске большегруз сбил столб, который рухнул на припаркованный рядом автомобиль. По словам очевидцев, в легковушке находились люди, но они не пострадали.

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео с места происшествия. Видно, как тяжёлая электроопора проломила багажник машины.

Происшествие случилось на парковке у торгово-развлекательного центра «Белый хутор» на улице Кирова. В амурском управлении ГИБДД прокомментировать ситуацию пообещали позже.

Просмотров всего: 1266

#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    1 час назад



    В амурском управлении ГИБДД прокомментировать ситуацию пообещали позже.



    позже.

    После того, как погутарят с владельцем большегруза? В зависимости от "суммы взаимопонимания", будет (или не будет) комментарий?



    А так-то по делу всё ясно.

    Виновника понять можно - столб был точно за прицепом и в боковые зеркала его было не разглядеть.

    В таких случаях помогает либо внимательное отношение к наставлением старших товарищей, которым надо внимать ещё на этапе обучения на категорию "Е", либо "опыт, сын ошибок трудных".

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