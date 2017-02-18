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В Белогорске электроопора, которую сбила фура, рухнула на легковушку (видео)
Во вторник, 21 февраля, в Белогорске большегруз сбил столб, который рухнул на припаркованный рядом автомобиль. По словам очевидцев, в легковушке находились люди, но они не пострадали.
В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео с места происшествия. Видно, как тяжёлая электроопора проломила багажник машины.
Происшествие случилось на парковке у торгово-развлекательного центра «Белый хутор» на улице Кирова. В амурском управлении ГИБДД прокомментировать ситуацию пообещали позже.
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