В Белогорске электроопора, которую сбила фура, рухнула на легковушку (видео)

Во вторник, 21 февраля, в Белогорске большегруз сбил столб, который рухнул на припаркованный рядом автомобиль. По словам очевидцев, в легковушке находились люди, но они не пострадали.

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео с места происшествия. Видно, как тяжёлая электроопора проломила багажник машины.

Происшествие случилось на парковке у торгово-развлекательного центра «Белый хутор» на улице Кирова. В амурском управлении ГИБДД прокомментировать ситуацию пообещали позже.

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