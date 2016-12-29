Городской дом культуры недоволен новогодним фейерверком, но фирму-поставщика не признали недобросовестной

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Во вторник, 21 февраля, в областном антимонопольном управлении обсуждался вопрос о включении фирмы «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее Городской дом культуры в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией, так как предложенный ею новогодний фейерверк ни по количеству зарядов, ни по высоте, ни по интенсивности не соответствовал заявленным требованиям.

Начальник отдела контроля закупок Марина Парнищева пояснила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что Городской дом культуры обратился в Торгово-промышленную палату, которая провела экспертизу и установила, что фейерверк, предоставленный компанией «Салюты Амура», не соответствовал условиям контракта. Зарядов было запущено почти в три раза меньше, запускали их реже, чем требовалось по условиям контракта. Именно на этом основании ГДК расторг контракт в одностороннем порядке.

Во вторник, 21 февраля, в областном управлении ФАС рассмотрели вопрос о включении фирмы «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. «Было принято решение – не включать, – рассказала Марина Михайловна. – Дело в том, что для этого существуют определенные процедуры, но вот они соблюдены не были. Заказчик – Городской дом культуры – нарушил процедуру уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта».

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#происшествия

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