Форумчанки посылали любимых за пенсией, на подвиг, в баню и на рынок

Конкурс на лучшее продолжение знаменитой фразы из песни Лолиты «Пошлю его на…» вызвал большой резонанс у пользователей Амур.инфо. Желающие получить два билета на концерт певицы написали более сотни вариантов.

Редакция Амур.инфо выбрала текст, который отражает и реалии сегодняшнего дня, и отношения между мужчиной и женщиной, и соответствует условиям конкурса.

Победителем стала история пользователя шарлотка:

Да, я знаю, духи, и браслет, и букет

Ты не раз мне уже дарил.

И котлеты мои давно молча ты ешь,

А салат даже похвалил.

Праздник близится, вот я и спешу –

Счас вот выдохну и скажу…

Пошлю его на сайт за страховкою –

ОСАГО вот-вот мое уже кончится –

Мужскою рукою своею могучею

С ГОСУСЛУГАМИ пусть поборется!

Пусть он бьется отважно с чудовищем –

Росгосстрахом злодей называется.

Что цветы… Настоящим подарочком

Этот долбаный полис является.

Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений.

Концерт Лолиты состоится в Общественно-культурном центре Благовещенска 23 февраля в 19:00.

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