Форумчанки посылали любимых за пенсией, на подвиг, в баню и на рынок
Конкурс на лучшее продолжение знаменитой фразы из песни Лолиты «Пошлю его на…» вызвал большой резонанс у пользователей Амур.инфо. Желающие получить два билета на концерт певицы написали более сотни вариантов.
Редакция Амур.инфо выбрала текст, который отражает и реалии сегодняшнего дня, и отношения между мужчиной и женщиной, и соответствует условиям конкурса.
Победителем стала история пользователя шарлотка:
Да, я знаю, духи, и браслет, и букет
Ты не раз мне уже дарил.
И котлеты мои давно молча ты ешь,
А салат даже похвалил.
Праздник близится, вот я и спешу –
Счас вот выдохну и скажу…
Пошлю его на сайт за страховкою –
ОСАГО вот-вот мое уже кончится –
Мужскою рукою своею могучею
С ГОСУСЛУГАМИ пусть поборется!
Пусть он бьется отважно с чудовищем –
Росгосстрахом злодей называется.
Что цветы… Настоящим подарочком
Этот долбаный полис является.
Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений.
Концерт Лолиты состоится в Общественно-культурном центре Благовещенска 23 февраля в 19:00.
Просмотров всего: 501