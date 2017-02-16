Джигурда подал в суд на сектоведа Дворкина за то, что тот отказался признать его богом

Фото: stuki-druki.com

Известный российский актёр и шоумен Никита Джигурда потребовал от сектоведа Александра Дворкина, отказавшегося признавать его богом, моральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал Life.ru.

Поводом стала перепалка между Джигурдой и Дворкиным в одном из ток-шоу. Учёный заявил, что не признает религиозного течения «джигурдизм», приверженцы которого видят в Никите Борисовиче божественную сущность. Скандальный шоумен счёл суждение своего оппонента прямым нарушением права на свободу вероисповедания и совести, в связи с чем обратился в Савеловский районный суд.

Помимо денежной компенсации, Джигурда потребовал, чтобы сектоведу запретили въезд в Российскую Федерацию, поскольку у Дворкина есть американское гражданство.

Осенью 2016 года «Лента.ру» сообщала о том, что Джигурда заявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. «Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память убитой кумы, с которой мы входили в европейский орден Розенкрейцеров», – пояснил он.

Александр Дворкин – российский исследователь современного религиозного сектантства, деятель антисектантского движения в России, светский и церковный историк-медиевист, православный богослов, общественный деятель, писатель. Автор 10 книг и более 450 публикаций на 15 языках, автор статей в «Православной энциклопедии» и соавтор одной из статей в «Большой Российской энциклопедии». Некоторые исследователи связывают с Дворкиным распространение термина «тоталитарная секта».

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