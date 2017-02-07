Планы на Масленицу: Благовещенск готовится к масштабному празднованию
Благовещенск готовится к широкой Масленице. Традиционное мероприятие пройдёт на площади имени Ленина 26 февраля в 13 часов. В связи с этим с 12:00 до 15:30 будет временно ограничено движение на участке улицы Ленина от Пионерской до Шимановского.
В это воскресенье на центральной площади развернётся «Благовещенск–град». Жителей и гостей города ждет увлекательное народное гулянье, в рамках которого с 13:00 будут организованы многочисленные площадки – «Богатырская слобода», «Станица дровяная», «Деревня Блинная», «Площадь Балаганная», «Деревня Щедрая», «Деревня Лакомая», «Село Ремесленное», «Деревня Колодезная» и «Столбовое поле», сообщает пресс-служба администрации города.
Для самых маленьких гостей праздника будет работать кукольный театр «Бабушкины сказки». Все желающие смогут показать смекалку, силу и ловкость не только в разнообразных состязаниях, но и в любимой народной забаве «Масленичный столб», приобрести сувенирную продукцию и, конечно, полакомиться блинами и другой выпечкой.
Вдоль улицы Ленина будут размещены конкурсные масленичные куклы. Многие конкурсанты планируют организовать не только показ куклы, но и провести собственные маленькие театрализованные представления.
В 14:00 на главной площади города начнётся театрализованное представление «Прощай, Масленица», после которого будет сожжено чучело Масленицы.
Схема и программа народных масленичных гуляний
|
Дата/время
|
Место
|
Название мероприятия
|
20-26.02, 10:00
|
Дом ремёсел
ул. Красноармейская, 159/3
|
Выставка работ участников конкурса на лучшую масленичную куклу «Красна Масленица» в номинации «Сувенирная кукла»
|
24.02
|
МДЮБ им. Чехова
|
Мультимедийная беседа «Сударыня Масленица»
|
25.02, 11:00
|
Астрахановка, ул. Зеленая, 77
|
Праздничное гулянье «Масленица пришла»
|
25.02, 13:00
|
Тайвань, пер. Южный, 1-2
|
Праздничное гулянье «Масленица пришла»
|
25.02, 15:00
|
п. Мясокомбинат, Литер - 1
|
Праздничное гулянье «Масленица пришла»
|
25.02, 15:00
|
Двор ул.Калинина, 84 и 82/2
|
Народное масленичное гулянье
|
25.02; 16:00
|
Садовое, ул. Садовая, 1
|
Праздничное гулянье «Масленица пришла»
|
26.02, 12:00
|
Белогорье, Рёлочная, 22
(перед зданием ДК)
|
Народное гулянье «Прощай, Масленица»
|
26.02, 13:00
|
Двор ул.Кольцевая, 42/2
|
Театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица»
|
26.02, 13:00
|
Плодопитомник, ул. Центральная, 1 (за зданием ДК)
|
Народное гулянье «Широкая Масленица»
|
26.02
13:00-15:00
|
Пл. Ленина
|
Общегородской праздник «Широкая Масленица»
|
26.02, 15:00
|
Парк Дружбы
|
Театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица»
|
26.02
|
МБ «Дом семьи»
|
Праздник блина «Масленица - жироешка да блиноешка»
|
28.02
|
МБ «Центральная»
|
Литературная гостиная «Русским чаем угощаем, читаем, учимся, играем»
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