Планы на Масленицу: Благовещенск готовится к масштабному празднованию

Благовещенск готовится к широкой Масленице. Традиционное мероприятие пройдёт на площади имени Ленина 26 февраля в 13 часов. В связи с этим с 12:00 до 15:30 будет временно ограничено движение на участке улицы Ленина от Пионерской до Шимановского.

В это воскресенье на центральной площади развернётся «Благовещенск–град». Жителей и гостей города ждет увлекательное народное гулянье, в рамках которого с 13:00 будут организованы многочисленные площадки – «Богатырская слобода», «Станица дровяная», «Деревня Блинная», «Площадь Балаганная», «Деревня Щедрая», «Деревня Лакомая», «Село Ремесленное», «Деревня Колодезная» и «Столбовое поле», сообщает пресс-служба администрации города.

Для самых маленьких гостей праздника будет работать кукольный театр «Бабушкины сказки». Все желающие смогут показать смекалку, силу и ловкость не только в разнообразных состязаниях, но и в любимой народной забаве «Масленичный столб», приобрести сувенирную продукцию и, конечно, полакомиться блинами и другой выпечкой.

Вдоль улицы Ленина будут размещены конкурсные масленичные куклы. Многие конкурсанты планируют организовать не только показ куклы, но и провести собственные маленькие театрализованные представления.

В 14:00 на главной площади города начнётся театрализованное представление «Прощай, Масленица», после которого будет сожжено чучело Масленицы.

Схема и программа народных масленичных гуляний

Дата/время Место Название мероприятия 20-26.02, 10:00 Дом ремёсел ул. Красноармейская, 159/3 Выставка работ участников конкурса на лучшую масленичную куклу «Красна Масленица» в номинации «Сувенирная кукла» 24.02 МДЮБ им. Чехова Мультимедийная беседа «Сударыня Масленица» 25.02, 11:00 Астрахановка, ул. Зеленая, 77 Праздничное гулянье «Масленица пришла» 25.02, 13:00 Тайвань, пер. Южный, 1-2 Праздничное гулянье «Масленица пришла» 25.02, 15:00 п. Мясокомбинат, Литер - 1 Праздничное гулянье «Масленица пришла» 25.02, 15:00 Двор ул.Калинина, 84 и 82/2 Народное масленичное гулянье 25.02; 16:00 Садовое, ул. Садовая, 1 Праздничное гулянье «Масленица пришла» 26.02, 12:00 Белогорье, Рёлочная, 22 (перед зданием ДК) Народное гулянье «Прощай, Масленица» 26.02, 13:00 Двор ул.Кольцевая, 42/2 Театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица» 26.02, 13:00 Плодопитомник, ул. Центральная, 1 (за зданием ДК) Народное гулянье «Широкая Масленица» 26.02 13:00-15:00 Пл. Ленина Общегородской праздник «Широкая Масленица» 26.02, 15:00 Парк Дружбы Театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица» 26.02 МБ «Дом семьи» Праздник блина «Масленица - жироешка да блиноешка» 28.02 МБ «Центральная» Литературная гостиная «Русским чаем угощаем, читаем, учимся, играем»

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