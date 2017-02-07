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21февраля
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Сегодня, 15:01 0

Планы на Масленицу: Благовещенск готовится к масштабному празднованию

Планы на Масленицу: Благовещенск готовится к масштабному празднованию

Благовещенск готовится к широкой Масленице. Традиционное мероприятие пройдёт на площади имени Ленина 26 февраля в 13 часов. В связи с этим с 12:00 до 15:30 будет временно ограничено движение на участке улицы Ленина от Пионерской до Шимановского.

В это воскресенье на центральной площади развернётся «Благовещенск–град». Жителей и гостей города ждет увлекательное народное гулянье, в рамках которого с 13:00 будут организованы многочисленные площадки – «Богатырская слобода», «Станица дровяная», «Деревня Блинная», «Площадь Балаганная», «Деревня Щедрая», «Деревня Лакомая», «Село Ремесленное», «Деревня Колодезная» и «Столбовое поле», сообщает пресс-служба администрации города.

Для самых маленьких гостей праздника будет работать кукольный театр «Бабушкины сказки». Все желающие смогут показать смекалку, силу и ловкость не только в разнообразных состязаниях, но и в любимой народной забаве «Масленичный столб», приобрести сувенирную продукцию и, конечно, полакомиться блинами и другой выпечкой.

Вдоль улицы Ленина будут размещены конкурсные масленичные куклы. Многие конкурсанты планируют организовать не только показ куклы, но и провести собственные маленькие театрализованные представления.

В 14:00 на главной площади города начнётся театрализованное представление «Прощай, Масленица», после которого будет сожжено чучело Масленицы.

Схема и программа народных масленичных гуляний

Дата/время

Место

Название мероприятия

20-26.02, 10:00

Дом ремёсел

ул. Красноармейская, 159/3

Выставка работ участников конкурса на лучшую масленичную куклу «Красна Масленица» в номинации «Сувенирная кукла»

24.02

МДЮБ им. Чехова

Мультимедийная беседа «Сударыня Масленица»

25.02, 11:00

Астрахановка, ул. Зеленая, 77

Праздничное гулянье «Масленица пришла»

25.02, 13:00

Тайвань, пер. Южный, 1-2

Праздничное гулянье «Масленица пришла»

25.02, 15:00

п. Мясокомбинат, Литер - 1

Праздничное гулянье «Масленица пришла»

25.02, 15:00

Двор ул.Калинина, 84 и 82/2

Народное масленичное гулянье

25.02; 16:00

Садовое, ул. Садовая, 1

Праздничное гулянье «Масленица пришла»

26.02, 12:00

Белогорье, Рёлочная, 22

(перед зданием ДК)

Народное гулянье «Прощай, Масленица»

26.02, 13:00

Двор ул.Кольцевая, 42/2

Театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица»

26.02, 13:00

Плодопитомник, ул. Центральная, 1 (за зданием ДК)

Народное гулянье «Широкая Масленица»

26.02

13:00-15:00

Пл. Ленина

Общегородской праздник «Широкая Масленица»

26.02, 15:00

Парк Дружбы

Театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица»

26.02

МБ «Дом семьи»

Праздник блина «Масленица - жироешка да блиноешка»

28.02

МБ «Центральная»

Литературная гостиная «Русским чаем угощаем, читаем, учимся, играем»

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#праздники

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