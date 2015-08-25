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21февраля
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В Ромненском районе избран новый глава

В Ромненском районе избран новый глава

21 февраля депутаты Ромненского районного Совета народных депутатов избрали главу Ромненского района. Им стал Анатолий Опаленко, председатель Совета. За него проголосовали 10 из 13 присутствующих депутатов. Как сообщало Амур.инфо, прежний глава Василий Вельдяйкин в конце 2016 года ушёл с поста.

За второго кандидата – Леонида Холявко – проголосовали три депутата, сообщили в администрации района. Избранный глава Анатолий Опаленко приступит к обязанностям после присяги. Церемония вступления в должность назначена на 3 марта 2017 года.

Анатолий Опаленко – подполковник милиции в отставке. Родился в 1959 году. Окончил БГПУ по специальности «учитель физкультуры»,и Дальневосточную академию государственной службы по специальности «менеджер государственного и муниципального управления». С 1982 по 1984 годы был заведующим организационным отделом РК ВЛКСМ Ромненского района, с 1984 по 1986 – инструктором орготдела РК КПСС Ромненского района, с 1986 по 1989 – директором ДЮСШ Ромненского района, с 1990 по 1994 – председателем районного комитета по физической культуре и спорту администрации Ромненского района, с 1994 по 2005 – работал в органах внутренних дел. В 2005 году был назначен первым заместителем главы администрации Ромненского района. В 2012 году стал председателем районного совета народных депутатов.

В декабре 2016 года главу Ромненского района Василия Вельдяйкина совет народных депутатов отправил в отставку. Народные избранники тогда долго дискутировали на заседании, не желая голосовать за отставку. Их убедила только настоятельная просьба Василия Вельдяйкина поддержать его решение.

Как сообщало Амур.инфо, журналисты «Российской газеты» связывали уход Василия Вельдяйкина с поста главы Ромненского района с публикациями в СМИ о семье переселенцев Евдокимовых, которым не давали работать в районных учреждениях культуры.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», супруги Евдокимовы приехали из Донбасса в Приамурье в 2015 году. Они устроились на работу в Дом культуры в Ромнах: Анна занималась с детьми вокалом, Артем – танцами. За год они развернули активную работу. Но со временем у них возникло недопонимание с руководством ДК и района. Анна уволилась, Артема – сократили. Когда супруги Евдокимовы пришли на прием к главе района, Василий Вельдяйкин предложил им уехать куда-нибудь, где им будут больше рады.

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    5 часов назад

    Очень жаль, что на данную должность нет ВООБЩЕ конкурса. Очень не простая работа при неблагодарном населении, убогом и на грани голода бюджете. Удачи Вам Анатолий Андреевич!

  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    Ромненский район, наступит жизнь шикарная.А если по жизни , только ФИО изменилось.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Так подполковник милиции же. Пенсия неплохая от государства. Воровать не будет, наверное. Может переселенцам и он не понравится, тогда и его снимут)))

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    А ничего и не измениться!!! Человек из команды Вельдяйкина В.П. , правильно поменялась только фамилия!

  • max_38

    max_38
    2 часа назад

    Все такие смешные как-будто не понимают, что х*во живем из-за тех, кто в МСК власть вершит, а не из-за тех кто на местах пытается хоть как-то жизнь улучшить населения на копеечный бюджет! что в Ромненском районе воровать то, товарищи? У вас, наверное, образование три класса сельской бани раз простых вещей не замечаете. А если такие умные, то приведите свою команду и покажите как надо управлять, а то мозгов ток с пивасом возле ноутбука всякую х*ню писать!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Милиционера назначили. Ожидаемо. Власть силовикам!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Опаленко очень уважаемый мужик! Достойный глава!

  • Гагусик

    Гагусик
    46 минут назад

    Одно дело воровать, что и правда вряд ли, а другое дело сидеть на ж#пе ровно, ничего не делать и ЗП хорошую получать. Ромненский район

  • Гагусик

    Гагусик
    42 минуты назад

    Ромненский район- чем и кем там руководить? Только что, чтоб последнее не растащили. Большинство организаций, что давали людям рабочие места передали в более крупные Екатеринославку и Белогорск. Народ стремительно покидает посёлок, хотя места там знатные, воздух чистый. Ждем от нового руководства преображения села.

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