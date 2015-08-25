В Ромненском районе избран новый глава

21 февраля депутаты Ромненского районного Совета народных депутатов избрали главу Ромненского района. Им стал Анатолий Опаленко, председатель Совета. За него проголосовали 10 из 13 присутствующих депутатов. Как сообщало Амур.инфо, прежний глава Василий Вельдяйкин в конце 2016 года ушёл с поста.

За второго кандидата – Леонида Холявко – проголосовали три депутата, сообщили в администрации района. Избранный глава Анатолий Опаленко приступит к обязанностям после присяги. Церемония вступления в должность назначена на 3 марта 2017 года.

Анатолий Опаленко – подполковник милиции в отставке. Родился в 1959 году. Окончил БГПУ по специальности «учитель физкультуры»,и Дальневосточную академию государственной службы по специальности «менеджер государственного и муниципального управления». С 1982 по 1984 годы был заведующим организационным отделом РК ВЛКСМ Ромненского района, с 1984 по 1986 – инструктором орготдела РК КПСС Ромненского района, с 1986 по 1989 – директором ДЮСШ Ромненского района, с 1990 по 1994 – председателем районного комитета по физической культуре и спорту администрации Ромненского района, с 1994 по 2005 – работал в органах внутренних дел. В 2005 году был назначен первым заместителем главы администрации Ромненского района. В 2012 году стал председателем районного совета народных депутатов.

В декабре 2016 года главу Ромненского района Василия Вельдяйкина совет народных депутатов отправил в отставку. Народные избранники тогда долго дискутировали на заседании, не желая голосовать за отставку. Их убедила только настоятельная просьба Василия Вельдяйкина поддержать его решение.

Как сообщало Амур.инфо, журналисты «Российской газеты» связывали уход Василия Вельдяйкина с поста главы Ромненского района с публикациями в СМИ о семье переселенцев Евдокимовых, которым не давали работать в районных учреждениях культуры.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», супруги Евдокимовы приехали из Донбасса в Приамурье в 2015 году. Они устроились на работу в Дом культуры в Ромнах: Анна занималась с детьми вокалом, Артем – танцами. За год они развернули активную работу. Но со временем у них возникло недопонимание с руководством ДК и района. Анна уволилась, Артема – сократили. Когда супруги Евдокимовы пришли на прием к главе района, Василий Вельдяйкин предложил им уехать куда-нибудь, где им будут больше рады.

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#выборы #областная власть

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