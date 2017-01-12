Стюардессам предложили овладеть основами самбо для нейтрализации авиахулиганов
Международная федерация самбо (ФИАС) предложила авиакомпаниям обучить сотрудников приёмам самообороны, чтобы при необходимости эффективно нейтрализовать агрессивных пассажиров во время полётов. Об этом, со ссылкой на пресс-релиз ФИАС, сообщает DVHab.ru.
«В целях повышения безопасности полётов как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала от имени Международной федерации самбо (ФИАС) предлагаю вашим сотрудникам на льготных условиях пройти курс обучения приёмам борьбы самбо в любой из 120 национальных федераций самбо по всему миру», – говорится в документе.
В федерации подчёркивают, что самбо имеет ряд явных преимуществ перед другими единоборствами, поскольку техника самообороны активно использует болевые приемы, позволяет максимально быстро нейтрализовать хулиганов в ограниченном пространстве без значимого вреда для их здоровья.
Ранее управление на транспорте МВД по ЦФО предложило авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации агрессивно настроенных пассажиров либо вменить компаниям в обязанность отправлять в полёты сотрудников собственных служб безопасности. В ведомстве считают, что такие меры позволят заметно сократить число правонарушений со стороны пассажиров воздушного транспорта.
Осенью 2016 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию черного списка авиапассажиров, а также идею ужесточения наказания за агрессивные действия в отношении членов экипажа.
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