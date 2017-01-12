Стюардессам предложили овладеть основами самбо для нейтрализации авиахулиганов

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Международная федерация самбо (ФИАС) предложила авиакомпаниям обучить сотрудников приёмам самообороны, чтобы при необходимости эффективно нейтрализовать агрессивных пассажиров во время полётов. Об этом, со ссылкой на пресс-релиз ФИАС, сообщает DVHab.ru.

«В целях повышения безопасности полётов как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала от имени Международной федерации самбо (ФИАС) предлагаю вашим сотрудникам на льготных условиях пройти курс обучения приёмам борьбы самбо в любой из 120 национальных федераций самбо по всему миру», – говорится в документе.

В федерации подчёркивают, что самбо имеет ряд явных преимуществ перед другими единоборствами, поскольку техника самообороны активно использует болевые приемы, позволяет максимально быстро нейтрализовать хулиганов в ограниченном пространстве без значимого вреда для их здоровья.

Ранее управление на транспорте МВД по ЦФО предложило авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации агрессивно настроенных пассажиров либо вменить компаниям в обязанность отправлять в полёты сотрудников собственных служб безопасности. В ведомстве считают, что такие меры позволят заметно сократить число правонарушений со стороны пассажиров воздушного транспорта.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию черного списка авиапассажиров, а также идею ужесточения наказания за агрессивные действия в отношении членов экипажа.

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