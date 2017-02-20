Внимание! Касса для ИП, торгующих пивом, обязательна с 31.03.2017 года

В июле 2016 года вступили в силу поправки к 54-ФЗ. Теперь закон требует от каждого предприятия розничной торговли проводить наличные и безналичные платежи через онлайн-кассы.

Индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД и патенте без касс, получили отсрочку на установку касс нового образца до 1 июля 2018.

В это же время 261-ФЗ года внес изменения в 171-ФЗ – основной нормативный документ, регулирующий производство и оборот алкоголя. Закон в новой редакции, которая вступает в силу 31 марта 2017 года, обязывает продавцов всех видов алкоголя, включая пиво, применять ККТ.

Чтобы не нарушать федеральный закон № 171-ФЗ, всем розничным продавцам любого алкоголя, у которых сейчас нет касс, до 31 марта 2017 года необходимо их установить. При этом ИП на ЕНВД и патенте, торгующие пивом, должны установить кассу согласно 171-ФЗ, и это должна быть касса нового образца согласно 54-ФЗ. Это требование распространяется также и на предприятия сферы услуг общественного питания.

Но требования не меняют порядок работы с ЕГАИС. В ЕГАИС необходимо фиксировать только розничную продажу крепкого алкоголя – то, что розница уже делает с 1 июля 2016 года. Розничная продажа пива по-прежнему не фиксируется в ЕГАИС. И вступление в силу новой редакции 171-ФЗ с 31 марта 2017 года на это никак не влияет.

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Все модели включены в реестр ККТ в соответствии с положениям федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 31 октября 2016 года.

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Еще раз напоминаем сроки замены ККТ:

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