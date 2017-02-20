Внимание! Касса для ИП, торгующих пивом, обязательна с 31.03.2017 года
В июле 2016 года вступили в силу поправки к 54-ФЗ. Теперь закон требует от каждого предприятия розничной торговли проводить наличные и безналичные платежи через онлайн-кассы.
Индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД и патенте без касс, получили отсрочку на установку касс нового образца до 1 июля 2018.
В это же время 261-ФЗ года внес изменения в 171-ФЗ – основной нормативный документ, регулирующий производство и оборот алкоголя. Закон в новой редакции, которая вступает в силу 31 марта 2017 года, обязывает продавцов всех видов алкоголя, включая пиво, применять ККТ.
Чтобы не нарушать федеральный закон № 171-ФЗ, всем розничным продавцам любого алкоголя, у которых сейчас нет касс, до 31 марта 2017 года необходимо их установить. При этом ИП на ЕНВД и патенте, торгующие пивом, должны установить кассу согласно 171-ФЗ, и это должна быть касса нового образца согласно 54-ФЗ. Это требование распространяется также и на предприятия сферы услуг общественного питания.
Но требования не меняют порядок работы с ЕГАИС. В ЕГАИС необходимо фиксировать только розничную продажу крепкого алкоголя – то, что розница уже делает с 1 июля 2016 года. Розничная продажа пива по-прежнему не фиксируется в ЕГАИС. И вступление в силу новой редакции 171-ФЗ с 31 марта 2017 года на это никак не влияет.
В компании «Фартов» вы можете приобрести контрольно-кассовую технику On-line.
Все модели включены в реестр ККТ в соответствии с положениям федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 31 октября 2016 года.
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Есть в наличии!
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Автономная касса Пионер 114Ф - решение разработано для ведения суммового учета небольшими розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг.
Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Питание: Батарея формата АА (4 шт) или сетевой адаптер. Передача данных в ОФД только через проводной интернет. Имеется USB порт для подключения сканера штрих-кода или компьютерной клавиатуры.
18 400 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Автономная касса ЭЛВЕС-МФ - решение разработано для ведения суммового учета небольшими розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг.
Питание: не более 35 Вт. Интерфейсы подключения: RS-232, Wi-Fi (для связи с ОФД). Опционально возможно подключить сканер штрих-кода.
18 700 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Автономная касса АТОЛ 90Ф - решение разработано для ведения суммового учета небольшими розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг.
Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Работает от сети 220В и от аккумулятора 7.4 В (используется литиевый аккумулятор с защитой). Передача данных в ОФД через проводной или мобильный интернет.
от 20 650 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Автономная портативная касса Меркурий-115Ф - предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли (выездной торговле) и в сфере услуг, в том числе на автомобильном транспорте (автобусах и маршрутных такси).
1. Графический жидко-кристаллический дисплей кассира (с подсветкой) и семисегментный 10 разрядный индикатор покупателя (опция);
2. Высокоскоростной термопринтер с заправкой чековой ленты Easy load;
3. Встроенный аккумулятор большой ёмкости,
4. Интерфейсы для подключения сканера штрих-кода, электронных весов, компьютера;
5. Обеспечивает внешнее подключение SD карты (опция);
6. Встроенный GPRS- модем (опция);
7. Считыватель магнитных карт (опция).
При подключении к компьютеру возможно программирование базы товаров, а также считывание и обработка данных сменных отчетов. При использовании программируемых цен идентификация товара производится по внутреннему коду или с помощью сканера по штрих-коду.
19350 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф – решение предназначено для предприятий с низким потоком покупателей и ограниченным бюджетом на автоматизацию.
26 300 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф - решение рекомендовано для предприятий со средней проходимостью и обладает всеми необходимыми характеристиками для быстрого обслуживания покупателей.
32 800 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Фискальный регистратор АТОЛ FPrint-22 ПТК - решение разработано специально для предприятий с высоким потоком покупателей, где важна высокая скорость и бесперебойность работы кассы.
35 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Эвотор Смарт-терминал ФН
В решении учтены все операции, необходимые для малого бизнеса: управление
списком товаров, приемка, инвентаризация, списание, обмен с системами
товароучета и пр.
Комплектация:
- смарт терминал Эвотор на базе планшета;
- ОС на базе Android;
- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное);
- ФН.
28 500 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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Эвотор Стандарт ФН
В решении учтены все операции, необходимые для малого бизнеса: управление
списком товаров, приемка, инвентаризация, списание, обмен с системами
товароучета и пр.
Комплектация:
- смарт терминал Эвотор на базе планшета;
- ОС на базе Android;
- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное);
- сканер штрих-кода 1D;
- ФН.
30 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
Еще раз напоминаем сроки замены ККТ:
Компания «Фартов» также предлагает весь комплекс услуг, связанных с постановкой кассовых аппаратов «по-новому»: от электронной подписи до регистрации в ФНС!
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