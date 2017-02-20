Лос-Анджелес и Москва – мировые лидеры по дорожным пробкам

Фото: regnum.ru

Российская столица в рейтинге загруженности дорог в городах мира по итогам 2016 года заняла второе место, уступив пальму первенства американскому Лос-Анджелесу. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией в области транспортной аналитики INRIX, передаёт РИА Новости.

Согласно результатам исследования, в минувшем году лос-анджелесские водители провели в пробках в среднем 104 часа, их московские братья по несчастью – около 91 часа. Тройку самых «пробочных» городов замыкает Нью-Йорк (89 часов).

Если же говорить не о городах, а о странах в целом, то, как ни странно, в тройке лидеров нет ни России, ни США. На первом месте оказался Таиланд, где среднее время, проведенное в пробках водителями в 2016 году, составило около 61 часа, второе и третье места поделили Колумбия и Индонезия (47 часов). Россия же и США поделили четвёртое и пятое места (42 часа).

Всего исследователи INRIX проанализировали ситуацию в 1 064 городах 38 стран мира. Важно отметить, что Япония и Китай в исследовании не учитывались.

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#жизнь #США #транспорт

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