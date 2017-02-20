Коллектив базы отдыха «Мухинка» приглашает всех на масленичные гулянья!

26февраля (воскресенье) с 11:30 состоятся проводы зимы на Мухинке!

В программе: масленичные гулянья, песни, хороводы;

- спортивные состязание (гонки на лыжах и ледянках, перетягивание каната);

- конные прогулки верхом и на санях (по заявкам);

- поздравления по громкой связи «Масленица на Мухинке FM».

- экскурсии по живописным окрестностям базы и за её пределами с рассказами легенд и фотосессией (в течение дня по заявкам);

- товарищеские встречи по волейболу, бильярду, настольному теннису, дартсу по желанию.

Дополнительные услуги: коньки, ледянки, лыжи, настольный футбол, теннис, бильярд, аэро-хоккей, конные прогулки. В баре «Лесной» и на улице будет организована продажа чая, блинов.

Мы вас согреем горячим чаем с вкусными блинами!

По вопросам отдыха на турбазе «Мухинка» обращаться в Благовещенске по адресу: ул. Шимановского, 12, тел. 490-972. Телефон на турбазе – 399-551 (круглосуточно)

http://muhinka.ru/

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