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В Благовещенске напали на офис кредитной организации
Фото: kremlinpress.com
В Благовещенске произошло нападение на одну из кредитных организаций. Мужчина 1982 года рождения пришёл в офис, чтобы получить деньги в кредит. Но ему отказали.
В итоге злоумышленник, удерживая работницу, забрал все имеющиеся деньги и скрылся.
Полицейские задержали горожанина в районе ВДНХ. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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