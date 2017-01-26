В Благовещенске напали на офис кредитной организации

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Фото: kremlinpress.com

В Благовещенске произошло нападение на одну из кредитных организаций. Мужчина 1982 года рождения пришёл в офис, чтобы получить деньги в кредит. Но ему отказали.

В итоге злоумышленник, удерживая работницу, забрал все имеющиеся деньги и скрылся.

Полицейские задержали горожанина в районе ВДНХ. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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