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21февраля
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Много солнца и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 22 февраля

Много солнца и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 22 февраля
Фото: instagram

В Амурской области 22 февраля ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Северный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 18-23 градусов, местами – до минус 28-33 градусов.

Днем термометры покажут 5-10 градусов ниже нуля, местами – 15-20 градусов мороза.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый снег. Северный ветер ночью разгонится до 5-10 метров в секунду, днем – до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 17-19 градусов, днем – до минус 5-7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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