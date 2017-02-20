Уральские учёные: 8 регионов России уйдут под воду в течение 50 лет

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Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение ближайших 50 лет. К такому выводу пришли сотрудники Уральского федерального университета совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии, сообщает «Лента.ру».

По мнению специалистов УрФУ, к таким радикальным изменениям может привести таяние арктических ледников. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми.

«По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлотный грунт растает, и всё рухнет. Через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей», – заявил заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.

По его словам, первыми от таяния вечной мерзлоты пострадают регионы Западной Сибири, где слой ледников наиболее тонкий. «Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадёт», – прогнозирует учёный.

По мнению специалистов, ситуацию усугубит и повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере.

В настоящее время учёные разрабатывают верифицированную модель, прогнозирующую изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что работа над ней будет завершена к 2020 году.

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